¿Qué países del mundo ya han retirado a sus connacionales de Sudán? Aquí la LISTA

Nicosia, Chipre, 24 de abril (AP).— A medida que los combates provocan temores de que Sudán quede hundido en el caos, los gobiernos extranjeros están apresurándose para sacar a sus ciudadanos del país.

Muchos países han desplegado transportes militares para sacar a sus ciudadanos, incluyendo Francia que usó su base aérea en la vecina Yibutí. Pero no todo ha salido bien: unos dos mil británicos continúan en Sudán, y muchas personas se quejan de que sus gobiernos no les están dando la información necesaria sobre los planes de evacuación.

Aquí un desglose país por país de las evacuaciones en curso, con base en la información disponible hasta el momento:

ESTADOS UNIDOS: Fuerzas especiales estadounidenses usaron helicópteros el domingo en la mañana para sacar a 70 empleados de la embajada de la capital Jartum. El Gobierno estadounidense le ha advertido a unos 16 mil ciudadanos en Sudán que deben hacer sus propios arreglos y que no habrá evacuaciones masivas.

REINO UNIDO: Unos mil 200 soldados británicos que participaban en un operativo en una base británica en Chipre ayudaron a evacuar a unos 30 miembros del personal diplomático y sus familias. Se están realizando trámites para trasladarlos de Chipre de vuelta a Gran Bretaña. El Ministro británico para África, Andrew Mitchell, informó que unos dos mil ciudadanos británicos están registrados en la embajada y que hay en curso “intensas planificaciones” para “una serie de evacuaciones posibles”.

We have been in continuous contact with allies and regional partners to agree a joint approach to both evacuation and de-escalation of violence in Sudan.

FRANCIA: Francia sacó a 491 personas —incluyendo ciudadanos de 36 países de Europa, África, Asia y Norteamérica— en cuatro vuelos a Yibutí, en el Cuerno de África. Entre ellos hay 23 ciudadanos sudaneses que tienen parentesco u otros vínculos con extranjeros evacuados, y 38 ciudadanos de Níger. Otras 36 personas eran ciudadanos irlandeses y otras nueve eran estadounidenses. También incluyen tres personas heridas, dos ciudadanos griegos y un belga, así como el embajador alemán y varios otros embajadores.

ALEMANIA: Cuatro aviones militares alemanes trasladaron a más de 400 personas de Sudán a Jordania desde donde irán a sus respectivos países. La Ministra alemana de exteriores Annalena Baerbock dijo que su país había evacuado a ciudadanos de 20 países además del propio, y que tratará de continuar haciéndolo aun si el fin de la tregua del lunes complica la situación. La agencia de noticias dpa reportó que había entre ellos ciudadanos de Australia, Bulgaria, Reino Unido, Bélgica, Noruega, República Checa, Irlanda, Suecia, Portugal. Austria dijo que 27 de esas personas eran ciudadanos austríacos.

ITALIA: Aviones C-130 de la fuerza aérea italiana transportaron a unas 200 personas de Jartum el domingo a Yibutí. El canciller italiano Antonio Tajani dijo que entre ellos había 140 italianos aparte de suizos, otros europeos y personal de la embajada del Vaticano en Jartum.

ESPAÑA: España informó que había evacuado a aproximadamente 172 personas de Jartum a Yibutí, entre ellas 34 ciudadanos españoles aparte de ciudadanos de Argentina, Colombia, Irlanda, Italia, México, Portugal y Polonia.

SUECIA Y DINAMARCA: Suecia informó que 25 empleados de su embajada y sus familias estaban entra las 388 evacuadas por aviones franceses a Yibutí. Dinamarca dijo que 15 ciudadanos suyos estaban en ese grupo.

FINLANDIA: El canciller finlandés Pekka Haavisto tuiteó que 10 finlandeses habían sido evacuados de Jartum, incluyendo niños. Añadió que hay esfuerzos en curso para evacuar a otros ciudadanos que permanecen en la capital sudanesa.

NORUEGA: El Embajador noruego en Sudánn Endre Stiansen tuiteó que él y dos colegas están “en un lugar seguro fuera de Sudán”.

POLONIA: La cancillería polaca informó que 11 ciudadanos suyos —incluyendo su embajador, personal diplomático y ciudadanos privados— fueron evacuados con ayuda de Francia y España.

HOLANDA: Dos aviones Hercules C-130 de la fuerza aérea holandesa salieron de Sudán a Jordania el lunes en la mañana con ciudadanos de diversos países, incluyendo Holanda. No se han publicado cifras exactas. La ministra de Defensa, Kajsa Ollongren, tuiteó que están planeados más vuelos “en estrecha cooperación con otros y según lo ameriten las circunstancias”.

TURQUÍA: El Gobierno turco dijo que está evacuando a “cientos” de ciudadanos suyos por tierra a Etiopía, desde donde serán trasladados a Estambul.

Therefore I want to state very clearly, even after more than a week of unspeakable destruction, that I remain Ambassador to the Sudan, I will continue to work for the Sudan, and I very much look forward to the day when I will return.

— Ambassador Endre Stiansen 🇳🇴🇸🇩 (@NorwayAmbSudan) April 23, 2023