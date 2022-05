Volvo anuncia producción de camiones hechos con acero libre de combustibles fósiles

Copenhague, 24 may (EFE).- El grupo sueco Volvo —que fabrica camiones, autobuses y maquinaria pesada— anunció este martes que empezará a producir sus primeros camiones eléctricos hechos de acero libre de combustibles fósiles en el tercer trimestre.

El acero será producido por la también sueca SSAB, con la que Volvo firmó un acuerdo en abril del año pasado, usando una nueva tecnología basada en el hidrógeno, de mucho menor impacto climático que el acero convencional.

El nuevo material será introducido a pequeña escala, primero en los rieles y el eje, y luego en otras partes de los vehículos.

As the world’s first truck manufacturer to do so, @VolvoTrucks is now introducing #fossilfreesteel in its trucks. The steel is produced by the Swedish steel company @SSAB_AB and the heavy-duty electric Volvo trucks will be the first to include it.https://t.co/PWAFg2miPC pic.twitter.com/oWmQikd654

