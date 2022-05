La modelo Kate Moss podría ser clave en el juicio de Johnny Depp y Amber Heard

Ciudad de México, 24 de mayo (La Opinión).- La modelo y exnovia de Johnny Depp, Kate Moss se ha convertido en un nuevo personaje importante del juicio en contra de Amber Heard, por una demanda por difamación de parte del actor a su ex esposa, por un artículo que publicó en el Washington Post.

El nombre de Moss salió en medio del juicio, pues la actriz de Aquaman dijera que una de sus peleas con el actor, en la que la “aventó por las escaleras” le hizo recordar “la información de que había escuchado sobre que él empujó a una ex novia, creo que era Kate Moss, por las escaleras”.

“Yo, por primera vez, le pegué, justo en la cara. Y no empujó a mi hermana por las escaleras. Hasta ese momento de nuestra relación, ni siquiera le había dado uno a Johnny”, relató Amber Heard sobre este problema con su exesposo.

