Casi 50 países acuerdan enviar más cargamento de armas avanzadas en apoyo a Ucrania

Por Lolita C. Baldor

WASHINGTON, 24 de mayo (AP).— Casi 50 ministros de Defensa de diversas partes del mundo se reunieron el lunes y acordaron enviar más armas avanzadas a Ucrania, incluyendo lanzamisiles antibuques para proteger su costa, informó a periodistas el Secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin.

Por su parte, el general Mark Milley, Jefe del Estado Mayor Conjunto, dijo que se lleva a cabo una discusión de “bajo nivel” sobre la manera en que Estados Unidos necesita ajustar el entrenamiento que da a las fuerzas ucranianas y sobre si algunas tropas estadounidenses deberían tener su base en Ucrania.

Estados Unidos retiró sus pocas tropas en Ucrania antes de la guerra y no tiene planes de enviar fuerzas de combate. Las declaraciones de Milley dejaron abierta la posibilidad de que las tropas regresen para brindar seguridad a la Embajada u otra función que no sea de combate.

I was delighted that more than 40 countries joined today’s virtual Ukraine Defense Contact Group meeting. We had a highly productive set of discussions, and we welcomed a host of brand new security assistance announcements from literally all over the world: (1/5) pic.twitter.com/NHKgeZ5TAZ

— Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) May 24, 2022