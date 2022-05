Juanita puede buscar que el Estado reconozca su responsabilidad: Defensoría Pública

“Esa pelea no está concluida”, dijo Diego Tovar, titular de la Unidad de Defensa Penal del Instituto Federal de Defensoría Pública, sobre el caso de Juana Alonzo, una mujer indígena originaria de Guatemala, quien en 2014 fue detenida mientras intentaba cruzar hacia Estados Unidos y acusada de secuestro, imputación que le hicieron sin que ella entendiera ni hablara español.

Ciudad de México, 24 de mayo (SinEmbargo).- Juana Alonzo, la mujer indígena originaria de Guatemala, quien permaneció detenida por siete años en una prisión de Reynosa, Tamaulipas, por un delito que no cometió, tiene la posibilidad de interponer una demanda contra el Estado mexicano, por las negligencias de las que fue objeto luego de su detención mientras intentaba cruzar hacia Estados Unidos, explicó el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP).

“Todavía no se ha acabado la lucha, Juanita tiene la posibilidad de iniciar procesos legales [en contra del Estado mexicano]”, afirmó Diego Tovar, titular de la Unidad de Defensa Penal del Instituto Federal de Defensoría Pública, en entrevista con las periodistas Daniela Barragán y Romina Gándara para el programa Café y Noticias que se transmite por el canal de Youtube SinEmbargo Al Aire.

“Tampoco es que el Estado con esta acción [de haber puesto en libertada a Alonzo] reconozca su responsabilidad y vaya a repararla, sería cuestión de que Juanita decidiera interponer las vías legales y demandar al Estado y buscar la reparación del daño, que se cuantificará y en su momento se le entregará el dinero, pero no es inmediato, es algo largo, esa pelea no está concluida”, añadió Tovar.

Destacó que la liberación de Juana Alonzo se demoró porque el proceso fue injusto en muchos sentidos, en primer lugar porque el Estado mexicano no le proporcionó un intérprete, un traductor, a la mujer, quien al momento de la detención “no hablaba español, no lo entendía”, además, no contaba con asistencia consular.

“Juanita estaba acusada del delito de secuestro, ella estaba en una casa en donde había unas personas migrantes que igual que ella, por temas de necesidad, pobreza, de marginación querían llegar a Estados Unidos, y se le señaló que en este lugar estaba haciendo funciones de cuidado de estas personas y que tenía un beneficio por esta actividad”, detalló Tovar.

También expuso que es muy recurrente que personas indígenas o que no hablan español pasen años en cárceles de México por no tener cómo hacerse entender y comprender el porqué de los delitos que se les imputan.

“Hay muchísima gente en prisión que no tiene una asistencia consular, que no tiene una defensa adecuada, gente que no ha tenido las posibilidades de ser defendida por alguien con esta perspectiva, con este enfoque para atender cuestiones tan básicas, tan esenciales, para atender un contexto de pobreza, un contexto de una mujer que viene de una comunidad indígena”, comentó.

“En el caso de Juanita se conjuntaba el hecho de que era una persona migrante, que trataba de llegar a Estados Unidos, como ella hay muchas personas en prisión, que tal vez no reúnan tantas vulnerabilidades en una sola persona, pero que están viviendo de manera latente una injusticia”, subrayó Tovar.

Luego de que la Defensoría Pública tomó el caso de Alonzo a finales del año pasado, a petición de la embajada de Guatemala, se aplicaron protocolos de Estambul y otras recomendaciones de organizaciones nacionales e internacionales, con lo que se logró su libertad por desvanecimiento de datos.

“Juanita no quedó absuelta, pero ya no se le está procesando”, dijo.

El titular de la Unidad de Defensa Penal de la Defensoría Pública comentó que aún hay mucho trabajo por hacer y reconoció que hay mucha gente que está privada de la libertad de manera injusta, como Juana Alonzo, por lo que se han dado a la tarea de ampliar el ámbito de su competencia, en un “esfuerzo para identificar esos casos”.

“Estamos estableciendo estrategias de defensa, además, tenemos cuerpos de peritos, algo que no existe en muchas defensorías locales, algo que es nuevo para las defensorías de este país”, enfatizó.

“NO SUPE QUÉ ME PASÓ”

Este domingo 22 de mayo, Juana Alonzo Santizo retornó a su país natal después de pasar siete años encarcelada de manera injusta en México, tras ser detenida cuando intentaba migrar a Estados Unidos.

La Cancillería guatemalteca detalló que Alonzo Santizo volvió a Guatemala en un vuelo comercial procedente de México y que aterrizó en el aeropuerto internacional La Aurora, al sur de la capital del país.

“Lo que me pasó parece un sueño. Yo no sabía si iba a salir”, dijo Alonzo a periodistas a su llegada a Guatemala.

Juana Alonzo permaneció siete años tras las rejas hasta que su caso tomó trascendencia pública este mes con una declaración del Presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que pidió que se revisara su situación.

Su detención contó con irregularidades, incluida la supuesta firma ilegal de documentos y la falta de un traductor ya que no hablaba español.

“Yo hablo un dialecto, tengo un idioma, y cuando fue todo en 2014 no supe qué me pasó”, dijo Alonzo Santizo este domingo en Guatemala en referencia a su encarcelamiento por no hablar español.

Juana Alonzo se encontraba en una prisión de Reynosa, en Tamaulipas, desde 2014, donde la Fiscalía local le notificó su libertad este sábado debido a que fue acusada de “un delito que no cometió” y del que fue sindicada “injustamente”, según la Presidencia mexicana.

A su llegada a su país, Alonzo aprovechó el momento para abogar por sus compañeras de prisión, donde dijo que muchas están en la misma situación de inocencia que ella.

“No somos piedras, no somos plásticos; nos vamos quedar allí sin ver a la familia. Qué tristeza”, manifestó.

La mujer indicó que no podía creer cuando le dijeron que por fin podía salir de la cárcel.

Pedro Alonzo, tío de la mujer, dijo a su vez que ella dejó su comunidad hace siete años para ayudar a su familia. “Ella quiso dar estudio a su familia, a un hermanito pero ese sueño no se llevó a cabo”.

“Su delito fue no hablar español. ¿Quién va a pagar esa cicatriz?”, dijo el tío, quien abundó que las condiciones de pobreza de la comunidad sigue siendo las mismas que había cuando Juana salió del lugar.

“Juanita va a regresar a su misma choza, su misma pobreza, ( a comer) hierbas y tortillas”, explicó. “Lo que queremos es justicia”.

–Con información de AP y EFE