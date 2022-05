¿Deberían alarmarnos los brotes de viruela del mono? 10 razones para ser optimistas

Por Raúl Rivas González

Catedrático de Microbiología, Universidad de Salamanca

Madrid, 24 de mayo (The Conversation).- Cuando ni siquiera hemos dejado atrás la pandemia de COVID-19, otro virus, el de la viruela del simio, irrumpe con fuerza en el contexto mundial.

La detección del virus en multitud de pacientes y en poblaciones separadas por todo el mundo en pocos días ha provocado una lógica alerta científica, sanitaria, administrativa y social. Los casos notificados hasta el momento no tienen vínculos de viaje establecidos a áreas endémicas, pero es posible que algún evento multitudinario reciente haya actuado como foco amplificador.

Las investigaciones epidemiológicas están en curso. A medida que aumenta la vigilancia en países no endémicos es muy probable que sean identificados y confirmados más casos de viruela del mono.

Es necesario mantener la alerta y ser precavidos. Pero por suerte, no todo son malas noticias. Este nuevo brote infeccioso tiene varias buenas. He aquí algunas de ellas.

Protect yourself & others from #monkeypox:

-Isolate & talk to a health worker if you have symptoms

-Avoid skin to skin or face to face contact with anyone who has symptoms

-Clean hands, objects & surfaces that have been touched regularly

-Wear a mask if you are in close contact pic.twitter.com/VSmYMBwrVs

— World Health Organization (WHO) (@WHO) May 20, 2022