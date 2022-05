México capta 19 mil 427.5 mdd de IED en primer trimestre 2022; es un aumento de 63.7%

La Secretaría de Economía de México atribuyó el incremento a “movimientos extraordinarios” relacionados con la fusión de Televisa con Univisión y la reestructura de Aeroméxico, que en conjunto representaron seis mil 875 millones de dólares.

Ciudad de México, 24 de mayo (EFE).- La economía mexicana captó 19 mil 427.5 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa (IED) en el primer trimestre de 2022, un aumento del 63.7 por ciento frente al mismo periodo de 2021, informó este martes la Secretaría de Economía (SE) con base en cifras preliminares.

La dependencia del Gobierno atribuyó el incremento a “movimientos extraordinarios” relacionados con la fusión de Televisa con Univisión y la reestructura de Aeroméxico, que en conjunto representaron seis mil 875 millones de dólares.

“Sin contemplar los movimientos arriba mencionados, la IED en el primer trimestre de 2022 es 5.8 por ciento superior al monto preliminar captado en el mismo periodo de 2021 (11 mil 864 millones de dólares)”, matizó la SE en un comunicado.

El resultado del primer trimestre es fruto de la diferencia de 24 mil 313.3 millones de dólares registrados como flujos de entrada y cuatro mil 885.8 millones de dólares en flujos de salida.

La inversión extranjera preliminar registrada provino de mil 807 sociedades con participación de capital extranjero, mil 306 contratos de fideicomiso y 15 personas morales extranjeras.

Además, por tipo de inversión u origen del financiamiento el 47.7 por ciento se originó a través de reinversión de utilidades, el 45.2 por ciento por nuevas inversiones y el 7.1 por ciento por cuentas entre compañías.

Por sector, las manufacturas recibieron el 24.2 por ciento; la información en medios masivos captó el 19.4 por ciento; los servicios financieros y de seguros, 17.2 por ciento; transportes, 15.3 por ciento; construcción, 7.3 por ciento, y la minería, 5.8 por ciento, mientras que los sectores restantes captaron 10.8 por ciento.

Por país de origen: Estados Unidos aportó el 39.1 por ciento seguido de España, con el 10.8 por ciento, y Canadá, con el 7.1 por ciento.

Francia representó el 3.4 por ciento, Argentina significó el 3.2 por ciento y el Reino Unido invirtió el tres por ciento.

Los otros países no especificados aportaron el 33.4 por ciento restante, agregó la Secretaría de Economía.

“Como es usual con esta estadística, el dato se ajustará cuando haya más información de las operaciones de ese periodo. Las cifras de IED fueron revisadas conjuntamente por la Secretaría de Economía y Banco de México”, avisó el boletín.

Las cifras son un reflejo del comportamiento económico de México, que creció un 1.6 por ciento anual en el primer trimestre de 2022, según cifras preliminares.

México es de los pocos países de Latinoamérica que no ha recuperado su Producto Interno Bruto (PIB) prepandemia.

Además de acumular casi 325 mil muertes, la quinta cifra más alta del mundo, la crisis de la COVID-19 provocó en México una contracción en 2020 de alrededor de 8.2 por ciento del PIB, que repuntó un 4.8 por ciento en 2021.