FOTOS: ¿Qué es la “puerta de perro” que Curiosity captó en el Monte Sharp de Marte?

MADRID, 24 May. (EUROPA PRESS) – El rover Curiosity de la NASA en Marte usó su Mastcam para capturar un montículo de roca apodado “East Cliffs” el 7 de mayo de 2022, el día 3 mil 466 marciano, o sol, de la misión.

Here’s a zoomed-out view with the feature circled. ⭕ In it, you see a small crevice (>30 cm tall) between 2 fractures in a rock. There are several linear fractures in the mound – but in this spot, several fractures intersect, which allowed the rock to break at such sharp angles. pic.twitter.com/0yHEy1wIfi

— Curiosity Rover (@MarsCuriosity) May 18, 2022