10 mil imágenes formaron histórica FOTO de Sagitario A*, al centro de la Vía Láctea

Por Noemí G. Gómez

Madrid, 24 may (EFE).- El agujero negro del corazón de la Vía Láctea es un objeto extremadamente pequeño en el universo y capturar su imagen es como lograr la de una rosquilla en la superficie de la Luna. Para ello se necesita un telescopio del tamaño de la Tierra, que recoja millones de datos y los traduzca luego en miles de fotografías.

“Realizamos unas diez mil imágenes, cada una de ellas ligeramente distinta, pero todas muy parecidas”, relata a Efe José Luis Gómez, miembro del Consejo Científico del EHT y líder de grupo de este proyecto en el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC), al sur de España.

La imagen final es un promedio de todas ellas y suma las características comunes, señala el astrónomo.

The EHT produced a truly immense library of black hole simulations to study the black hole at the galactic center. Check out a few of them here!#OurBlackHole #Science

Credit: Ben Prather, University of Illinois at Urbana-Champaign, EHT Theory Working Group pic.twitter.com/1ndruHwueJ

— Event Horizon 'Scope (@ehtelescope) May 21, 2022