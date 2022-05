ENTREVISTA | Me da tristeza que Debanhi pudo haber estado viva, a un lado, dice papá

Mario Escobar indicó que trabaja para demostrar que la muerte de su hija fue un caso de feminicidio y aseguró que ahora está enfocado en la recolección de pruebas y documentos que confirmen su hipótesis.

Ciudad de México, 24 de mayo (SinEmbargo).- Mario Escobar, padre de Debanhi Escobar, aseguró que siente tristeza al pensar que pudo haber encontrado con vida a su hija, pues su campamento de búsqueda se encontraba tan sólo a unos metros del Motel Nueva Castilla, lugar donde fue hallado el cuerpo sin vida de la joven.

“Me da tristeza saber que estábamos a un lado, nuestro búnker de batalla era afuerita, a 10 metros, estábamos a un lado de la barda donde teníamos caninos, donde teníamos drones, y a mí me llena de mucha tristeza pensar que pude haberla encontrado viva, si es que estuvo viva, me daría yo de golpes internos, saber que estuvo viva y no pude encontrarla”, dijo el papá de Debanhi en entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire.

A pregunta expresa de Alejandro Páez sobre si cree que la muerte de Debanhi debe ser considerada como un feminicidio, Mario Escobar dijo que sí:

“Mi hipótesis dice que sí. Mis argumentos dicen que sí, porque no puedo asegurar hasta no demostrar, esa es mi hipótesis, junto con mis abogados, junto con la gente que me está apoyando. Para mí, en mi hipótesis, lo dejo muy claro, fue un feminicidio”.

Mario Escobar indicó que trabaja para demostrar que la muerte de su hija fue un caso de feminicidio y aseguró que ahora está enfocado en la recolección de pruebas y documentos que confirmen su hipótesis.

“Primero que nada quiero demostrar en base a documentos que sí fue un feminicidio, de ahí tomaremos la estrategia correspondiente. Fueron muchos dimes y diretes, el Gobernador (Samuel García) no puede o no debió haber tenido injerencia dentro de lo que está haciendo la Fiscalía”.

Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, de 18 años de edad, desapareció el pasado 9 de abril tras acudir a una fiesta en una quinta en el municipio de Escobedo, Nuevo León, y su cuerpo fue hallado 13 días después en el fondo de una cisterna en desuso del Motel Nueva Castilla.

Su muerte ha atraído la atención de la sociedad debido a las inconsistencias, opacidad, contradicciones de las autoridades y filtraciones en medios de comunicación.

En un primer dictamen, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León determinó que la causa de muerte de la joven fue a causa de un fuerte golpe en la cabeza, presumiblemente al caer a la cisterna del motel. Sin embargo, su padre y diversos colectivos manifestaron su rechazo a la teoría del “accidente”.

Ante esto, Mario Escobar y su familia solicitaron una segunda necropsia de forma independiente a las autoridades de Nuevo León, en la que, de acuerdo con los resultados, Debanhi Escobar fue golpeada varias veces con un “agente contundente” en la cabeza y murió antes de llegar al tanque de agua. Además este peritaje encontró que sufrió abuso sexual antes de morir.

Por esta situación, los papás de Debanhi afirmaron que daban la autorización para que en caso de que fuera necesario se exhumaran los restos de su hija para realizar un nuevo dictamen.

El padre de Debanhi precisó que previo a la realización del tercer peritaje, el cual fue anunciado como una posibilidad por el Subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana Ricardo Mejía Berdeja, primero se tienen que revisar los resultados de los dos dictámenes anteriores: uno hecho por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León y otro por vía independiente bajo el contrato de Mario Escobar.

LLEGAR A LA VERDAD

Mario Escobar reconoció que a pesar de que la necropsia confirmó que el cuerpo encontrado en el Motel Nueva Castilla es el de su hija, no se ha hecho a la idea de ya no verla.

“El caso de Debanhi es mediático, es una situación que se salió de control a nivel local, me duele mucho, yo no me hago a la idea todavía de no tenerla, yo quisiera que en un momento dado abriera la puerta y mi hija me dijera ‘papi, ya llegué’, yo sé que no se va a poder porque dentro de la necropsia salió un 99 por ciento positivo en el ADN que es nuestra hija”.

Ante las filtraciones de información que se han registrado, Mario Escobar dijo que ahora trata de ser más hermético con la información que recibe y aseguró que buscará que todos los involucrados sean sancionados conforme a la Ley.

“En base a las filtraciones es muy lamentable y tenemos que cambiar eso, tenemos que cambiar en el aspecto de que se equivocaron con Mario Escobar, se equivocaron al mandarme mensajes, se equivocaron con que Mario Escobar no podía pensar, está asentado en el acta que se va a investigar a todas las personas que estén infiltradas. Está asentado que todo aquel que tenga una información referente a las filtraciones está penado”.

El papá de la víctima reafirmó que trabaja para reunir las pruebas necesarias para hallar a los presuntos responsables por la muerte de su hija, desde autoridades hasta implicados.

“Tiene que haber presuntos responsables, y no vamos a parar hasta hallar a los presuntos responsables, pero para eso tengo que demostrar con documentos, con argumentos, con peritos, con doctores, con antropólogos, con abogados, con toda la gente que estamos trabajando y podemos cambiar esto. Si hay presuntos responsables, tienen que pagar. Si el doctor que hizo la autopsia no sirvió, obviamente debe haber una repercusión y de ahí deben derivar más cosas”.

Mario Escobar indicó que el principal sospechoso de las filtraciones es la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, pues era la única dependencia que contaba con la información de la necropsia.

“Yo no tenía los documentos ni todos los archivos, los tenía la Fiscalía. De alguna manera como la necropsia nada más la tenía la Fiscalía, yo tenía 15 días cuidando la necropsia, siendo muy respetuoso y muy honesto y de ahí salió porque yo ya no tenía ninguna copia ni tome fotografías”.

Finalmente, Mario Escobar aseguró que tanto él como su esposa no sienten temor por las repercusiones que pueda haber en su contra, pues dijo, ya no tienen nada más que perder:

“No tengo miedo ni mi esposa porque lo más preciado ya nos lo quitaron, nos quitaron una parte de nuestra carne, de nuestro corazón y no vamos a descansar hasta encontrar la verdad […] Yo lo que quiero es la verdad de Debanhi Susana Escobar Bazaldua”.