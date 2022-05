VIDEO: Un exjugador de la NFL es arrestado por golpear a empleado en Aeropuerto de EU

Saltillo, 24 de mayo (Vanguardia).- Brendan Langley, exjugador de la NFL, fue captado en video durante un altercado con un empleado de United Airlines en Newark, Nueva Jersey.

En las imágenes se puede ver una bofetada por parte del empleado y la respuesta agresiva del deportista, quien volvió a ser abofeteado y reaccionó una vez más con una ráfaga de golpes mandó al hombre al suelo y le provocó cortadas en el rostro que rápidamente reflejaron sangre.

El empleado fue despedido, pues la aerolínea informó que desaprueban cualquier acto de violencia en sus instalaciones y durante sus vuelos.

Airport Fight 👀 y’all think he deserved it?! 🥊 pic.twitter.com/Y4bB4EU6Mr

— Best Fight Videos ⚠️🔞 (@HaymakerHub) May 23, 2022