Liga Premier acuerda venta del Chelsea a consorcio del copropietario de los Dodgers

LONDRES, 24 de mayo (AP).- La Liga Premier aprobó la propuesta para vender el Chelsea al consorcio que lidera el copropietario de los Dodgers de Los Ángeles Todd Boehly, aunque el Gobierno británico aún necesita autorizar el acuerdo antes de que pueda ser completado.

Boehly llegó a un acuerdo para adquirir al club por dos mil 500 millones de libras (tres mil 100 millones de dólares) —la mayor cantidad para cualquier equipo deportivo— y con el llegará a su fin el control del ruso Roman Abramovich tras 19 años.

En un comunicado, la Liga Premier indicó el martes que la junta “ha aprobado hoy la propuesta de adquisición del Club de Futbol Chelsea de Todd Boehly/Clearlake Consortium”.

