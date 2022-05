“Algo extraño” sucede con el universo, advierte la NASA; podría ser una nueva física

Ciudad de México, 24 de mayo (AS México).– El telescopio Hubble fue puesto en órbita el 24 de abril del año 1990 y, desde entonces, continúa recopilando información sobre la expansión del universo. Desde entonces, han sido múltiples los descubrimientos de este telescopio de la NASA.

El último se produjo el pasado mes de marzo, con el hallazgo de la estrella más lejana que se ha observado nunca, Earendel, que se produjo hace 12 mil 900 millones de años, unos 900 millones de años después del nacimiento del universo.

Esta estrella es, al menos, 50 veces más grande que el Sol y con una temperatura de unos 20 mil grados. Earendel está en una galaxia conocida como Sunrise. Sin embargo, no ha sido el último descubrimiento.

Según informó la NASA en un comunicado, los científicos han descubierto que sucede “algo extraño” con nuestro universo y que podría ser el resultado de una nueva física descubierta. Un suceso que nace de la diferencia existente entre la tasa de expansión del universo, en comparación con las observaciones de lo que sucedió justo después del Big Bang, que predicen un valor diferente.

Por el momento, se desconoce el origen de esta diferencia, los datos del Hubble sugieren la existencia de ese fenómeno extraño.

El resultado de la investigación realizada por el equipo liderado por Riess, revela que la tasa de expansión del universo sería más lenta de lo que realmente ve el telescopio Hubble. Un resultado obtenido después de que el telescopio recopilara información sobre un conjunto de “marcadores de hitos” que que han servido para rastrear la tasa de expansión del universo a medida que se aleja del Sistema Solar.

