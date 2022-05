Biden ordena en EU ondear banderas a media asta por el tiroteo en escuela de Texas

Washington, 24 may (EFE).- El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó este martes que las banderas del país ondeen a media asta por el tiroteo perpetrado en una escuela de primaria de la localidad de Uvalde (Texas), donde un joven mató a 14 niños y a un profesor.

Biden, quien está regresando a su país tras su gira por Asia, ordenó que la bandera de Estados Unidos ondee a media asta en la Casa Blanca, así como en todos los edificios oficiales, instalaciones militares y buques de guerra hasta la puesta de sol del próximo 28 de mayo.

Se espera que el Presidente dé un discurso a la nación hoy alrededor de las 20:15 horas, tiempo local (00:15 horas GMT del miércoles) al llegar a la Casa Blanca.

Al menos 16 personas murieron este martes, entre ellas 14 niños, además de un profesor y el atacante, en un tiroteo en una escuela de primaria de la localidad de Uvalde (Texas, EU).

El Gobernador de Texas, Greg Abbott, explicó en una rueda de prensa que el agresor, identificado como Salvador Romas, de 18 años, entró con un arma de mano, y posiblemente con un rifle, en el centro Robb Elementary School, de la localidad de Uvalde, a unas 83 millas (133 kilómetros) de San Antonio.

Texans are grieving for the victims of this senseless crime & for the community of Uvalde.

Cecilia & I mourn this horrific loss & urge all Texans to come together.

I've instructed @TxDPS & Texas Rangers to work with local law enforcement to fully investigate this crime. pic.twitter.com/Yjwi8tDT1v

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) May 24, 2022