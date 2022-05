INAI firma colaboración con autoridades de Yucatán contra violencia de género digital

Ciudad de México, 24 de mayo (SinEmbargo).- El Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, la Comisionada Josefina Román Vergara y la Comisionada Presidenta, Blanca Lilia Ibarra Cadena, firmaron el convenio de colaboración entre la Secretaría de las Mujeres del Estado de Yucatán (Semujeres), la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAIP) para fortalecer la lucha contra la violencia de género digital en el estado de Yucatán.

La Comisionada Presidenta, Blanca Lilia Ibarra Cadena, planteó que todas las instituciones del Estado mexicano tienen la responsabilidad de aportar a la agenda del combate de la violencia de género en Internet, con acciones como la construcción de herramientas y estudios que permitan avanzar en su prevención.

“Ciertamente, existen avances en la materia como la Ley Olimpia, un conjunto de reformas legislativas dirigidas a reconocer la ciberviolencia y a sancionar los delitos que violen la intimidad sexual de las personas, a través de los medios digitales; sin embargo, y dado la gravedad de este problema, es apremiante que construyamos esfuerzos desde las organizaciones internacionales, las instituciones públicas y la sociedad civil”, dijo.

Por su parte, el Gobernador del estado, Mauricio Vila Dosal, señaló que la violencia contra las mujeres en todas sus formas es un reto que tienen en común todas las instituciones y que de no trabajarse en conjunto no se podrá a aspirar a tener un Yucatán libre de violencia de todo tipo hacia las mujeres.

“Debemos trabajar unidas y unidos, levantando la voz y denunciando los actos de violencia y discriminación hacia las mujeres; las mujeres cuentan con el compromiso de este Gobierno y estamos trabajando para poder respaldarlas de la mejor forma posible, porque el Yucatán del mañana no lo construye un gobernador o un gobierno, lo construyen ustedes, yucatecas y yucatecos que trabajamos unidos”, señaló.

Durante su participación, la Directora del Departamento de Gobernanza y Justicia y Derechos Humanos de Expertise France, Radhia Oudjhani, destacó la importancia de la creación de la Red Mexicana contra la Violencia de Género Digital como un mecanismo que permita vincular a todos los actores involucrados y marcar el camino a seguir para prevenir y erradicar la violencia de género digital.

“Me gustaría compartir el deseo del área de políticas de EUROsociAL+ de seguir trabajando codo con codo con México; después de la evaluación de la norma mexicana de igualdad y de varias acciones en el ámbito de la violencia de género, estamos convencidos de que esta cooperación es necesaria para mejorar el intercambio de buenas prácticas y para construir políticas públicas que respondan a los intereses estratégicos de las mujeres”, detalló.

Finalmente, la Secretaria de las Mujeres, María Cristina Castillo Espinosa, aseguró que la encomienda de la Secretaría se ha centrado en ser una autoridad sensible, empática y resolutiva con las víctimas; y a la vez, firme y decidida en la lucha contra los diferentes tipos de violencia que aquejan a las mujeres.

“El reto no ha sido fácil, menos en un contexto donde la pandemia de la COVID-19 ha dejado como efectos la gran visibilización de una problemática tan grave a nivel mundial como lo es la violencia de género y donde más mujeres han decidido alzar la voz y no callar situaciones que las lastimen a ellas o a sus familias (…) Esto no podemos hacerlo solas, necesitamos de la sociedad civil organizada, la academia e instituciones de talla nacional e internacional”, enfatizó.