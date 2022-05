¿Cuándo enfrentaremos al lobby de las armas? Biden se endurece por tragedia en Texas

Washington, 24 mayo (EFE).- El Presidente de EU, Joe Biden, se pregunto este martes en un discurso a la nación cuando su país se plantará ante el “lobby” de armas, tras la muerte de 18 menores en un tiroteo en un colegio de primaria en Texas.

I’m addressing the nation on the horrific elementary school shooting in Uvalde, Texas. https://t.co/8WI1nWHu6R

— President Biden (@POTUS) May 25, 2022