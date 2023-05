“Vamos a obradorizar el Poder Judicial”, dice Diputado de Morena durante debate

“Eso es lo que está implicando hoy el Plan C, y si no les gusta iremos más allá, no vamos a conformarnos con una reforma profunda al Poder Judicial, haremos la Constitución humanista que México requiere del siglo XXI, vamos a obradorizar el Poder Judicial”, aseguró el Diputado morenista Alejandro Robles Gómez.

Ciudad de México, 24 de mayo (SinEmbargo).– El Diputado morenista Alejandro Robles Gómez aseguró que Morena buscará una Constitución humanista para “obradorizar el Poder Judicial”.

“La Corte obedece a intereses bastardos y carece de legitimidad, por eso tendremos que llevar a un proceso de elección a ministros y ministras para que tengan que dar la cara al pueblo de México y no sigan en la oscuridad, en las resoluciones ininteligibles para nuestro pueblo”, dijo el Diputado durante la discusión del tema “Intervencionismo del Poder Judicial contra la Transformación de México” en la sesión de la Comisión Permanente de este miércoles.

“Eso es lo que está implicando hoy el Plan C, y si no les gusta iremos más allá, no vamos a conformarnos con una reforma profunda al Poder Judicial, haremos la Constitución humanista que México requiere del siglo XXI. Y vamos a obradorizar el Poder Judicial porque tiene que vivir en la justa medianía”, agregó.

#LEGSILATIVO @PartidoMorenaMx mediante el diputado Alejadro Robles @DiputadosMorena afirma en la sesión de este miércoles en la Comisión Permanente que va no solo por la reforma al Poder Judicial @SCJN, sino ahora por “obradorizarlo” pic.twitter.com/cBaZXUW0Br — Carlos Guzmán Martín (@asiesguzmanm) May 25, 2023

La respuesta a esta declaración no se hizo esperar y el Senador Julen Rementería, coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), respondió al morenista: “El Poder Judicial de este país, hay que obradorizarlo, ¡no me chinguen, no me chinguen, no puede ser esto!”, dijo en tribuna.

“O sea, lo que no quieren ustedes es que se haga justicia, lo que quieren es que sea a modo, sino para que esta expresión y no vi que ninguno de los demás viniera a reconvenirlo, obradorizar el poder judicial, háganme ustedes el favor, nunca ni en mis peores sueños pensé que oiría semejante tontería”, agregó.

El pasado 14 de mayo, Ignacio Mier Velazco, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, adelantó que el grupo parlamentario de su partido propondría realizar una consulta popular para decidir si las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deben ser electos por votos de la ciudadanía.



“El país tiene una profunda sed de justicia, por lo que promoveremos una consulta popular para saber si el pueblo de México considera que los magistrados deben elegirse por voto popular”, expuso en esa ocasión a través de sus redes sociales.

Mier Velazco detalló que propondrán hacer la consulta en agosto de 2024, esto al argumentar que las y los jueces del país “dictan sentencias injustas o no dictan sentencias”.

El legislador opinó que estos funcionarios no asumen responsabilidades por lo que, dijo, “debería de haber una sanción”.

En #Puebla anuncié que en la @Mx_Diputados

el movimiento que encabezamos propondrá

que se realice una consulta popular para conocer si la gente quiere que las y los ministros de la @SCJN sean electos por el popular y acabar con los privilegios. ¡Que el pueblo decida! pic.twitter.com/rd8u2H025v — Ignacio Mier Velazco (@NachoMierV) May 14, 2023

El Diputado cuestionó los altos salarios de funcionarios del Poder Judicial y los organismos constitucionalmente autónomos siguen ganando más que el Presidente gracias a amparos.

“Ganando más que el Presidente de la República, el que se lleva la medalla de oro, por excesos, despilfarro, dispendio y abuso, son en el Poder Judicial, pero dentro de las medallas de oro, la de platino se la lleva la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los 11 ministros de la Corte”, mencionó.

El morenista Ignacio Mier consideró que los ministros han violentado la autonomía del Poder Legislativo al ser “jueces y parte en muchos asuntos promovidos desde la oposición”, para ello, dijo, actúan con más rapidez que para impartir justicias a mujeres o personas en situaciones vulnerables.

“Ah, pero no fuera un amparo, una controversia, una declaración de inconstitucionalidad porque de manera mágica el ministro ponente tiene el proyecto en cuatro días y ocho días después ya está en el Pleno, en 15. Y dicen que nosotros no respetamos el procedimiento, es un cinismo de verdad”, mencionó.

Las críticas desde el Gobierno federal contra quienes imparten justicia han aumentado en las últimas semanas. El 9 de mayo, un día después de que la SCJN rechazó el llamado Plan B –una serie de reformas electorales propuestas por el Ejecutivo federal–, López Obrador dijo que el Poder Judicial está podrido” y “no tiene remedio” y anunció una iniciativa para que las y los ministros sean electos en las urnas.

El Presidente anunció que en septiembre va a enviar por lo menos otras tres reformas constitucionales. Una, del Poder Judicial, “para que el pueblo elija a los ministros como lo establecía la Constitución liberal de 1857. […] Es lo mismo que la elección de los consejeros del INE, magistrados del Tribunal. Que los elija el pueblo”.

“¿Por qué esa crisis en el Poder Judicial? ¿Por qué se atrofió por completo ese Poder? Porque lo utilizaron como moneda de cambio cuando hicieron los acuerdos entre el PRI y el PAN desde la época de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo. Salinas y Zedillo, del PRI, les entregaron a los panistas el Poder Judicial. Abogados propuestos por Diego Fernández de Cevallos, por Santiago Creel. Todos los abogados conservadores recomendaban jueces, magistrados, ministros y están completamente al servicio del bloque conservador que es sinónimo, que es el equivalente a una pandilla de rufianes muy corruptos, y eso impide que nuestro país vaya más rápido hacia la prosperidad con justicia”, sostuvo desde Palacio Nacional.

El Presidente López Obrador criticó desde la semana pasada al Poder Judicial porque la SCJN tumbó la primer parte del llamado “Plan B” electoral, en donde se hablaba sobre propaganda gubernamental.

Los ministros votaron 9-2 a favor –los necesarios para poder frenar la reforma– del proyecto de sentencia.

Los ministros que votaron a favor del proyecto –con votos concurrentes en algunos casos– que tumba la primera parte del “Plan B” fueron: Ana Margarita Ríos Farjat. Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alberto Pérez Dayán, Arturo Zaldívar, Javier Laynez Potisek, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Luis María Aguilar Morales y la Ministra presidenta del pleno, Norma Piña Hernández.

En contra, votaron las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf, ambas propuestas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.