ENTREVISTA¬ Lo que detona el interés para escribir es el relato personal: Ave Barrera

Ciudad de México, XX de mayo (SinEmbargo).- La escritora mexicana ​​Ave Barrera compartió con “La Tertulia”, programa que se transmite en Estudio B de SinEmbargo Al aire, que lo que detona el interés en escribir en cualquier tipo de género es el relato personal,

“Lo que detona el interés por un tema en ensayo, en novela, en cuento o en cualquier otro género, lo que nos inspira a dedicarnos a algo, a un tema en especial, viene del corazón, viene de algo que nos inquiete, que tiene que ver con el relato personal”, consideró Barrera.

En este sentido compartió que durante la creación de su libro Notas desde el interior de la ballena, intentó escribirlo desde la ficción, pero no le funcionó, por lo que tuvo que recurrir a la experiencia propia, misma que entrelazó con las obras de otros autores, para que su trabajo pudiera fluir.

“Fue una novela compleja, traté de escribirla por mucho tiempo de una manera completamente ficcional, ya sabes totalmente desapegado de mi vida, aunque con ciertos… y no podía, era imposible, me di cuenta, me cayó el 20”, recordó, momento en que decidió acercarse a otras autoras con las que se identificó y empezó a escribir su propio texto.

“Voy a escribir lo que sienta que tengo que escribir de todo este proceso personal del duelo y del vínculo con la madre y me empecé a leer un montón de autoras, me empezaron a detonar preguntas (…) así fue surgiendo Notas, me encontraba con un fragmento así iluminador, lo escribía, lo transcribía, luego empezaba a escribir una anotación de alguna reflexión, recuerdo, pensamiento, lo que fuera, iba vaciando en todas estas notas”, detalló.

“Yo creo que ahí lo que yo aprendí muchísimo de Vivian Gornick con el libro de la Situación y la historia es que cada pieza del rompecabezas tiene que obedecer al conflicto central, está la situación que atraviesa ese nervio principal, que es un tema sensible y cada uno de las fotografías o reflexiones, o estas estampas literarias, que configuran una narrativa fragmentaria tienen que ser como partes de un rompecabezas esenciales”, explicó.

La escritora mexicana consideró que muchas veces se escribe para uno mismos, para contar sus propias experiencias. “En realidad escribimos para hablar de nosotros, para controlar algo, pero escribimos también para contar nuestro relato, lo que queremos decir de nosotras, de nuestra experiencia, utilizamos a la mejor ensayo académico”, dijo.

