Los CDC de EU respaldan la vacuna contra COVID de Moderna en niños de 6 a 17 años

NUEVA YORK, 24 de junio (AP) — Un panel de expertos respaldó el jueves una segunda opción de vacuna contra la COVID-19 para niños de 6 a 17 años.

Usualmente los CDC adoptan las recomendaciones del panel, y estas se convierten en la directriz del Gobierno para los médicos y sus pacientes en el país.

La semana pasada, la Administración de Alimentos y Medicamentos autorizó las vacunas en las siguientes dosis: de plena capacidad para niños de 12 a 17 años, y de mediana intensidad para los de 6 a 11. Las dosis deben aplicarse con un mes de diferencia.

I endorsed ACIP’s recommendation to use Moderna’s #COVID19 vaccine for children ages 6-17.

This decision expands vaccine options available to families. It's critical to protect children from the complications of severe COVID-19 disease.

More: https://t.co/3hpBnhQ6ZU

— Rochelle Walensky, MD, MPH (@CDCDirector) June 24, 2022