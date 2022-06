Ezra Miller es acusado ahora de alojar a menores en granja “llena de armas y balas”

Por Daniela Barrera

Ciudad de México, 24 de junio (ASMéxico).- Los problemas no cesan para Ezra Miller. De acuerdo a una exclusiva de The Rolling Stones, el actor de The Flash está siendo acusado de alojar a niños en una granja llena de armas. Esto, luego de que el actor diera refugio a una madre de 25 años con sus tres hijos en su propiedad de Vermont.

Aunque a simple vista todo parecía estar en orden la “noble” acción de Miller, el padre de los menores ha salido a decir que sus hijos están creciendo en un ambiente peligroso dado que la granja se encuentra repleta de armas y balas, además de un consumo excesivo de marihuana.

Supuestamente, Ezra Miller y la mujer de 25 años – cuya identidad no ha sido revelada – se conocieron en Hawái el marzo pasado, en donde éste le ofreció viajar a Vermont para conocer su granja y alojarse un tiempo allí. La mujer aceptó la propuesta y ha estado viviendo en la propiedad del actor desde abril.

¿EZRA MILLER A PRISIÓN? LO ACUSAN DE ALBERGAR A NIÑOS EN UNA GRANJA LLENA DE ARMAS

El padre de los menores reveló para The Rolling Stones que no se ha enfrentado al actor para evitar cualquier tipo de escena traumática para sus hijos, pero que ya acudió al Departamento para Niños y Familias (DCF) para solicitar ayuda.

Sin embargo, los representantes del Departamento no encontraron nada malo o “fuera de lo ordinario” para el desarrollo de los niños, por lo que no hay evidencia en contra del actor.

Pese a los hallazgos de las autoridades, dos fuentes anónimas aseguraron para el mencionado medio que, durante una visita a la granja del actor, observaron al menos, ocho armas de asalto, rifles y pistolas en la sala y sobre algunos animales de peluche.

Además, hablaron sobre la vez en la que un niño de un año recogió una bala suelta del piso y se la metió a la boca. También confirmaron un uso excesivo de marihuana.

MADRE DE LOS NIÑOS NIEGA TODO: ASEGURA QUE EZRA MILLER LOS HA CUIDADO

The Rolling Stones se dio a la tarea de buscar a la mujer en cuestión para dar a conocer su testimonio y no quedarse sólo la versión del hombre.

Ezra Miller has reportedly been housing 3 children in a gun-filled farm.

Video footage shows 8 firearms in the living room, and a 1-year-old baby reportedly had a bullet in its mouth. https://t.co/ch5hQykVOX pic.twitter.com/dSRAOt7dp6

— Cinema Solace (@solacecinema) June 23, 2022