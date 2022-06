Tratamiento contra efectos pulmonares por COVID es exitoso en animales, presume IPN

Ciudad de México, 24 de junio (SinEmbargo).- En colaboración con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) ha desarrollado un tratamiento contra los efectos de la infección a nivel pulmonar causados por la COVID-19, informa la institución a través de un comunicado.

El centro del Instituto Politécnico Nacional ( IPN ) llevó a cabo las primeras investigaciones en modelos animales de forma exitosa. Los resultados han sido publicados en la revista científica Journal of Leukocyte Biology .

Michael Schnoor y Eduardo Vadillo, investigadores detrás de este prometedor proyecto, ya han solicitado la patente nacional del inhibidor de la enzima ADAM17 al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Schnoor pertenece al Departamento de Biomedicina Molecular del Cinvestav y planteó que un inhibidor de la enzima ADAM-17 podría contribuir a mermar o evitar la inflamación excesiva de los pulmones al utilizarlo desde la manifestación de los primeros síntomas de la enfermedad.

El uso de este inhibidor podría llevar a una reducción en las cifras de muertes y hospitalizaciones ocasionadas por el virus SARS-CoV-2 que ya ha producido más de seis millones de decesos alrededor del mundo.

Sin necesidad de manipular al coronavirus, la investigación se llevó a cabo a partir de un modelo del virus capaz de causar en animales síntomas similares a los de la COVID, con especial hincapié en la inflamación pulmonar grave.

Luego de recrear la enfermedad en ratones, los expertos aplicaron vía intranasal o intraperitoneal el inhibidor de ADAM17 en dos ocasiones por 24 horas. Los resultados mostraron que no habían daños en los órganos, por lo que se produjo una supervivencia del 100 por ciento en el modelo animal.

“La administración por ambas vías del inhibidor de la enzima ADAM17 tuvo efectos similares, comprobados por métodos de histología (muestras de tejidos), análisis PCR y WB (análisis de producción de mediadores de inflamación), y citometría de flujo (determinación de número de células). En todas las observaciones encontramos un efecto protector, y en el caso de los roedores enfermos, una vez tratados no desarrollaron una sintomatología grave, sus pulmones a nivel de la histología y morfología no mostraron ningún daño, incluso tenían los órganos similares al grupo control de animales a los que no se indujo el padecimiento”, señaló Schnoor.