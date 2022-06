Con Djokovic en cancha central y regreso de Serena Williams: Así arrancará Wimbledon

Por Howard Fendrich

Inglaterra, 24 de junio (AP).- El sorteo del viernes para Wimbledon dio a Novak Djokovic el honor de iniciar el juego en la Cancha Central el lunes, cuando enfrente al surcoreano Kwon Soon-woo, 75to del ranking.

Aunque el serbio ha caído al tercer puesto del ranking, lidera la preclasificación masculina porque el número uno del mundo, Daniil Medvedev, y el número dos, Alexander Zverev, no estarán en el torneo. Medvedev es ruso, y todos los jugadores de ese país y de Bielorrusia fueron vetados del All England Club debido a la guerra en Ucrania.

Zverev se recupera de un desgarro de ligamentos del pie derecho, una lesión sufrida durante su semifinal del Abierto de Francia contra el español Rafael Nadal, quien terminó llevándose su 14to título de Roland Garros y el 22do en general en majors, un récord masculino.

Ash Barty se retiró a los 25 años en marzo, por lo que no defenderá su título una vez que las acciones den inicio el lunes. Eso también deja abierta la pregunta de qué mujer tendrá el honor de jugar el primer partido en la Cancha Central el martes, un lugar tradicionalmente reservado para la campeona del año anterior.

Las dos opciones más probables parecen ser la número uno Iga Swiatek, una polaca de apenas 21 años que llega al torneo con una racha de 35 victorias consecutivas y viene de alzar el título del Abierto de Francia; o Simona Halep, quien ganó el trofeo de 2019 en Wimbledon, venciendo a Serena Williams en la final.

La rumana no tuvo la oportunidad de arrancar en la Cancha Central en 2020, cuando el torneo fue cancelado debido a la pandemia de coronavirus, o en 2021, cuando no participó por una lesión.

Williams comenzará su regreso a Wimbledon enfrentando a Harmony Tan, una francesa de 24 años que ocupa el puesto 113 del ranking mundial y que posee un récord de carrera de 2-6 en partidos de Grand Slam.

La estadounidense hará su primera aparición en individuales en cualquier torneo desde que se lastimó la pierna derecha y abandonó en el primer set de su duelo de la primera ronda hace un año.

Debido a su falta de actividad en los últimos 12 meses, Williams, que llegó a ser la número uno del ranking, está fuera de las mil 200 mejores de la WTA esta semana y, por lo tanto, podría haber terminado en cualquier parte del cuadro y contra cualquier oponente en la primera ronda. . Ella solo regresó a la gira esta semana jugando dos partidos de dobles en un evento de preparación en Inglaterra y recibió una invitación de comodín para Wimbledon.

Si bien el historial del estadounidense de 40 años merecería una clasificación, el All England Club ahora se adhiere estrictamente a las clasificaciones para determinar cómo clasifica a los jugadores.

Williams ha ganado siete campeonatos de Wimbledon, parte de su total de 23 títulos individuales de Grand Slam, un récord para la era profesional. Tan, mientras tanto, hará su debut en el torneo sobre césped.

Si Williams supera a Tan, el siguiente podría ser un partido contra Sara Sorribes Tormo, una 32da preclasificada que nunca ha pasado de la segunda ronda en el All England Club o la tercera ronda en ningún major en 19 apariciones.

La tercera ronda potencialmente pondría a Williams frente a una prueba más dura: Karolina Pliskova, sexta preclasificada y que perdió ante Barty la final de Wimbledon el año pasado. La checa también disputó la final del US Open en 2016 tras superar a Williams en semifinales.

Los cuartos de final femeninos proyectados según las cabezas de serie son Swiatek contra Jessica Pegula (8), Pliskova ante Paula Badosa (4), Anett Kontaveit (2) frente a Maria Sakkari (5) y el duelo entre Ons Jabeur (3) y Danielle Collins (7).

Los posibles cuartos de final masculinos son Djokovic contra el español Carlos Alcaraz (5), Casper Ruud (3) ante Hubert Hurkacz (7), Nadal (2) frente a Felix Auger-Aliassime (6) y Stefanos Tsitsipas (4) contra Matteo Berrettini (8).

