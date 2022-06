A Saúl, de 15 años, le ofrecieron empleo por WhatsApp y ya no volvió; lo buscan

Los familiares pidieron apoyo para localizar a Saúl García González, de 15 años, desaparecido desde el 16 de junio en la Colonia Villa Santín de Toluca en el Estado de México.

Por Crhistian De Jesús

Estado de México, 24 de junio (AFondo).- Por Whatsapp y bajo la promesa de darle un trabajo, Saúl García González fue enganchado; el jueves se cumplió una semana de su desaparición y su familia no sabe nada de su paradero luego de salir de su casa en Toluca.

El menor de 15 años de edad recibió un mensaje con un enlace a través de la plataforma de mensajería instantánea, al abrirlo le ofrecieron un empleo, incluso le depositaron dinero para trasladarse a otro estado.

Él narró a sus amigos que viajaría a Zacatecas donde le darían una plaza pero al paso de las horas no volvieron a tener noticias; sin embargo, no notificó a sus padres ya que no lo dejarían ir, según los reportes.

Su familia originaria de Villas Santín ha emprendido una campaña de búsqueda a través de redes sociales para dar con la ubicación de su hijo estudiante de segundo grado de secundaria, pero sin éxito.

El adolescente fue visto por última vez el pasado 16 de junio, desde entonces, sus conocidos han empezado un viacrucis, argumentando que las autoridades tardaron en lanzar la Alerta Amber tras levantar la denuncia.

