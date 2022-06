Jueza formaliza indemnización millonaria que Amber Heard debe pagar a Johnny Depp

Virginia, EU, 24 de junio (AP).- La Jueza a cargo del juicio por difamación de Johnny Depp contra Amber Heard hizo oficial la indemnización multimillonaria otorgada por el jurado a Depp el viernes con una orden para que Heard pague 10.35 millones de dólares por difamar la reputación del actor al describirse como una figura pública que representa el abuso doméstico en un artículo de opinión que publicó en 2018.

La jueza Penney Azcarate presentó la orden tras una breve audiencia en el Tribunal de Circuito del Condado de Fairfax. También ordenó a Depp pagar a Heard 2 millones de dólares, la cifra que le otorgó el jurado en su contrademanda por difamación presentada a raíz de declaraciones de uno de los abogados de Depp.

La orden era una formalidad después de que el jurado anunció su veredicto el 1 de junio, apoyando principalmente a Depp tras un juicio explícito en el que la pareja reveló detalles sórdidos de su corto matrimonio en declaraciones que fueron televisadas y seguidas muy de cerca en las redes sociales.

