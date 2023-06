El respaldo de los gobernadores de la 4T se divide entre los presidenciales de Morena

En la más reciente reunión de gobernadores de Morena en Palacio Nacional, se les instruyó evitar promover a los aspirantes presidenciales y mostrar moderación en el evento masivo del 1 de julio. La petición se da en el contexto de que varios mandatarios han expresado sus simpatías, mismas que se dividen hacia Claudia Sheinbaum, con al menos nueve, y Adán Augusto López, con siete.

Ciudad de México, 24 junio (Sin embargo).- El desfile de gobernadores de Morena tuvo lugar nuevamente en Palacio Nacional el pasado 22 de junio. Cada uno de ellos, al igual que los integrantes de su gabinete, ingresó rápidamente al recinto sin hacer declaraciones y en un ambiente reservado frente a la prensa.

Los mandatarios de Morena fueron convocados para, entre otros temas, recibir nuevamente la instrucción de evitar promover a los aspirantes a la candidatura del partido oficialista, especialmente en el evento masivo que encabezará el Presidente Andrés Manuel López Obrador el próximo 1 de julio en el Zócalo capitalino.

Una vez concluido el encuentro interno de Morena, se reveló que el Presidente había solicitado a su Gabinete y a las y los gobernadores participantes en el evento que instruyeran a los simpatizantes a participar con moderación en la celebración del quinto año del triunfo del partido, evitando el uso de vítores y porras. “No debe haber aplausómetros ni expresiones negativas hacia nadie”, reveló Martí Batres, recién nombrado Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

Esta instrucción directa por parte del primer mandatario del país se dio en el contexto del apoyo de gobernadoras y gobernadores hacia Claudia Sheinbaum, exjefa de Gobierno y favorita en las encuestas. También se relaciona con un incidente que ocurrió durante la celebración del Consejo Nacional de Morena, donde se definieron las reglas de la contienda. Durante dicho evento, la única aspirante mujer fue hostigada por supuestos simpatizantes de Marcelo Ebrard, quienes la rodearon y le gritaron consignas de “¡Piso parejo, piso parejo!”.

Las muestras de apoyo de los mandatarios e integrantes del gabinete son uno de los puntos que se establecieron incluso en el Consejo Nacional. El acuerdo, respaldado por los 300 consejeros de Morena, prohíbe al Presidente Andrés Manuel López Obrador, a los gobernadores, alcaldesas y otros funcionarios del partido, incluyendo a los dirigentes, realizar proselitismo a favor de los aspirantes. Sin embargo, no se establecieron sanciones para aquellos que no cumplan con esta norma.

Aunque siete de los gobernadores morenistas dejaron muy claras sus preferencias por Claudia Sheinbaum recientemente, a través de la muestra de apoyo en redes sociales pocas horas antes del Consejo, y a pesar de las reiteradas peticiones de la dirigencia de mantener la imparcialidad y la unidad, a lo largo de esta anticipada sucesión presidencial al menos 16 gobernadores han dejado entrever sus simpatías, las cuales se dividen entre Sheinbaum y Adán Augusto López.

Estos espaldarazos no han sido bien recibidos por el segundo favorito en las encuestas, el excanciller Marcelo Ebrard, quien desde hace varios meses ha insistido en solicitar un “piso parejo”.

Las gobernadoras Layda Sansores, de Campeche; Indira Vizcaíno, de Colima; Evelyn Salgado, de Guerrero y Mara Ledezma de Quintana Roo, así como los gobernadores Cuitláhuac García, de Veracruz; Salomón Jara, de Oaxaca; y Américo Villarreal, de Tamaulipas; son quienes difundieron —al igual que la Secretaria de Energía, Rocío Nahle— mensajes en redes externando su apoyo a Sheinbaum Pardo, aunque horas después los eliminaron.

Además, Cuauhtémoc Blanco, de Morelos, y el propio presidente del Consejo, Alfonso Durazo, de Sonora, han mostrado en fechas anteriores simpatía por la Jefa de Gobierno. Por su parte, aunque no ha tenido que mostrar su apoyo a Claudia, Martí Batres se le pondría vincular su apoyo a Sheinbaum, pues era integrante de su Gabinete.

Por su parte, el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, ha recibido el apoyo de otros mandatarios, empezando por Carlos Manuel Merino Campos, de Tabasco, quien está en una situación simular que Batres con Claudia. Merino fue Secretario de Gobierno de López Hernández, antes de ser nombrado Gobernador interino cuando Adán Augusto fue llamado a participar en el Gabinete de López Obrador.

Por su parte, Marina del Pilar, de Baja California; Víctor Manuel Castro de Baja California Sur; Alfredo Bedolla, de Michoacán; Miguel Ángel Navarro de Nayarit; Lorena Cuéllar de Tlaxcala y Rutilio Escandón, de Chiapas, también se les vincula con el extitular de Gobernación, ya sea por mostrar abiertamente su apoyo o, como en el último caso de Quintana Roo, por vinculo familiar, pues Escandón es cuñado de López Hernández.

En tanto que el Senador con licencia Ricardo Monreal cuenta con el apoyo del Gobernador de Zacatecas, David Monreal, quien es su hermano.

Por su parte, los gobernadores de Hidalgo, Julio Menchaca; de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, y la Gobernadora electa Delfina Gómez, se han mostrado públicamente neutrales en sus preferencias.

Rubén Rocha, de Sinaloa, ha respaldado a Adán Augusto López y también por Claudia Sheinbaum; sin embargo, el pasado 10 de junio, en contraposición a aquellos que expresaron su apoyo a la exmandataria capitalina, el Gobernador de Sinaloa llamó a detener las demostraciones de simpatía.

En un evento junto a Ricardo Monreal, Rocha dijo que era importante ejercer prudencia para evitar conflictos con las autoridades electorales. “Cada vez que me reúno con una ‘corcholata’, el INE me hace observaciones; no podemos realizar pronunciamientos”, señaló.

Tiene razón Ruben Rocha : apenas el lunes acordamos no habría pronunciamiento de gobernadore(a)s . Violar eso deja en falta a los gobernadore(a)s que representan a un pueblo que no ha sido consultado y pinta de cuerpo entero a quien las promueve.Con la gente les vamos ganando.… — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) June 10, 2023

Aunque los mandatarios no vulnerarían alguna ley por tener una inclinación política definida, sí están obligados a mantener sus preferencias y respaldos con cautela, pues el uso de recursos públicos para aspirantes políticos está prohibido en diversas legislaciones, empezando por la Constitución, que en su artículo 134, en los párrafos 7 y 8 (adicionados en 2007), establece que los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, “tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos”.

Además, señala que “la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”.

LOS LLAMADOS DE MORENA

Los dirigentes del partido han llamado en diversas reuniones con los gobernadores a mantener la prudencia y neutralidad en el proceso interno para elegir a la o el candidato del partido guinda para la elección presidencial de 2024.

Desde inicios del año, en una reunión celebrada el sábado 14 de enero a puerta cerrada en la Secretaría de Gobernación, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, solicitó a los mandatarios de su partido que brinden un trato justo a los aspirantes presidenciales.

En ese cónclave, Delgado entregó una carta firmada por él y la secretaria general del partido, Citlalli Hernández, en la que se pide igualdad de condiciones.

A esa reunión asistieron la entonces Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, las y los mandatarios de Sonora, Alfonso Durazo; de Campeche, Layda Sansores San Román; de Colima, Indira Vizcaíno Silva; de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda; Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero; de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez; Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros; la Secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, entre otros.

El encuentro se registró luego de que el 11 de diciembre, el presidente nacional de Morena le prometió al entonces Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, que habrá “piso parejo” en el proceso de elección interna para los aspirantes de su partido a la candidatura presidencial.

A mediados de mayo, Mario Delgado instó nuevamente a los gobernadores del partido a actuar con prudencia y madurez al respaldar a los aspirantes.

Fue durante una conferencia de prensa, en la que el dirigente de Morena incluso recordó que desde enero les había enviado una carta a los mandatarios solicitándoles construir la unidad, evitar el uso de recursos públicos para promover a los aspirantes y mantener la imparcialidad.

Al respecto, advirtió a los gobernadores sobre las consecuencias de cualquier actitud o acción de parcialidad o favoritismos: “Cualquier actitud, cualquier acción que muestre parcialidad o que muestre que hay dados cargados, después nos va a complicar la unidad y se lo digo a los gobernadores: ustedes son corresponsables también de la construcción de la unidad”, sentenció.

Esas peticiones quedaron plasmadas nuevamente el 11 de junio en el acuerdo del Consejo Nacional celebrado el 11 de junio, en el cual, se prohíbe al Presidente Andrés Manuel López Obrador, gobernadores, alcaldes y alcaldesas y otros funcionarios emanados de Morena —incluidas las cabezas de la dirigencia— realizar proselitismo a favor de la y los aspirantes.

“Esto lo dejamos muy claro: tiene que ser una contienda fraterna, no puede haber denostación entre compañeros, tiene que haber absoluto respeto. Tampoco pueden hablar mal o desacreditar este proceso porque tiene el consenso del Consejo Nacional”, expuso el dirigente morenista Mario Delgado Carrillo.

A los exhortos de la dirigencia morenista, también se suma la petición que ha hecho el Instituto Nacional Electoral (INE) para que en su calidad de simpatizantes, las y los funcionarios de Morena no generen apoyos que provoquen inequidad en el propio proceso interno del partido y después, en la contienda presidencial.

ESPALDARAZOS A CLAUDIA

A pesar de los constantes llamados, el 9 de junio pasado, siete gobernadores de Morena difundieron fotografías o mensajes de apoyo a Claudia Sheinbaum. Estas publicaciones se produjeron a pocos días de la Convención Nacional de Morena, donde se presentaría el método para elegir al candidato presidencial para 2024.

Las imágenes y los mensajes que acompañaban las publicaciones fueron interpretados como un claro respaldo a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, aunque horas después las publicaciones fueron eliminadas.

La Gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, fue una de las primeras en publicar su apoyo a Sheinbaum ese día, pues en Twitter resaltó las cualidades de Sheinbaum como funcionaria y promotora del movimiento de la Cuarta Transformación; lo mismo hizo su homóloga de Colima, Indira Vizcaíno; mientras que la Mara Lezama, de Quintana Roo, dijo que no se puede hablar de la transformación de México sin mencionar a Sheinbaum.

El Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, aprovechó el Día Mundial del Medio Ambiente para destacar coincidencias con Sheinbaum y Salomón Jara, Gobernador de Oaxaca, también un mensaje que compartió junto a una fotografía con la mandataria capitalina, también afirmó que es momento de que las mujeres gobiernen.

Layda Sansores se sumó a la ola de mensajes. La mandataria, que desde hace tiempo atrás ha manifestado su apoyo a Claudia Sheinbaum, calificó a la exJefa de Gobierno como una persona de “mente brillante y corazón valiente” en una publicación en redes sociales.

En tanto que el Gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, también se unió al apoyo a Sheinbaum al destacar en un mensaje que “es tiempo de las mujeres”.

Este nado sincronizado hacia Sheinbaum fue reprobado por el excanciller mexicano, Marcelo Ebrard, quien al día siguiente, 10 de junio, cuestionó la “cargada” a favor de su rival en la carrera presidencial.

“Muy mal, [recuerda] a los viejos tiempos. Eso lo hacía el PRI hace mucho tiempo, nosotros no tenemos por qué hacer eso”, dijo Ebrard Casaubón en un evento público en Los Pinos.

Ese mismo día, Sheinbaum les agradeció las muestras de apoyo, pero les pidió esperar las reglas que se acuerden en el Consejo Nacional de Morena.

“Agradezco las muestras de apoyo y afecto que me han brindado algunos compañeros de nuestro movimiento que tienen encargos públicos relevantes. Sin embargo, es importante esperar al Consejo Nacional de mañana para considerar los tiempos y las características de este nuevo proceso que inicia a partir de mañana”, escribió la mandataria capitalina en Twitter.

Otros gobernadores también han dejado entrever sus simpatías a la exjefa capitalina. A pesar de que hace unos días se difundió un video que muestra un momento de tensión entre Claudia Sheinbaum y Alfonso Durazo durante el Congreso Nacional de Morena, donde Sheinbaum le hace un reclamo, el Gobernador de Sonora ha expresado respaldo hacia la mandataria capitalina, incluso en algunas de sus eventos le ha alzado la mano. De hecho, el 14 de mayo, durante una conferencia de prensa, Durazo la reconoció como “la que mejor representa la esencia de nuestro movimiento”.

“Claudia es pionera de nuestro movimiento, es fundadora de Morena y consecuentemente ya ha trabajado muchos años en el Gobierno de la ciudad y consecuentemente entiende mejor que cualquiera los objetivos del movimiento”, expuso.

Nuestro movimiento cuenta con mujeres de lucha, que llevan los principios de la Cuarta Transformación en su actuar, para lograr el gobierno que todas y todos anhelamos. ¡Gracias @Claudiashein por ser parte de la transformación de nuestro México! pic.twitter.com/1OKHNijigv — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) May 14, 2023

Cuauhtémoc Blanco, Gobernador de Morelos –que del Partido Encuentro Social, se pasó a Morena y quien tiene intenciones de regresar como aspirante a un cargo en la Ciudad de México– en sus redes sociales también ha mostrado simpatía a Sheinbaum.

Morelos es cultura y tradición; amiga @claudiashein te llevas un cuexcomate, una pieza de artesanía trabajada con excelencia. Eres bienvenida cuando quieras volver. pic.twitter.com/H1tsArmWtu — Cuauhtémoc Blanco (@cuauhtemocb10) April 1, 2023

Durante una visita realizada a principios de abril, Claudia Sheinbaum Pardo, en ese entonces Jefa de Gobierno, sostuvo una reunión privada con Cuauhtémoc Blanco en el Palacio de Gobierno. Posteriormente, encabezó un evento titulado “Políticas Públicas en Beneficio de la Ciudadanía”, donde fue recibida con aclamaciones de “¡Presidenta!” y “¡Es un honor estar con la mejor!” por parte de los asistentes.

Sostuvimos una grata reunión con empresarios integrantes de @CANACINTRAMex en Morelos. Hablamos de la importancia de generar desarrollo sustentable. Gracias por el encuentro. pic.twitter.com/tyyG0UjaIe — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) April 1, 2023

APOYOS PARA ADÁN AUGUSTO

Carlos Manuel Merino Campos es el Gobernador interino de Tabasco, en sustitución del ahora Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Al ser parte del gabinete de López Hernández, sería difícil considerar que apoyara a otros aspirantes.

No obstante, también ha mostrado en público simpatía hacia el exgobernador de Tabasco.

“Nuestros López se mantienen en la lucha diaria por las causas más justas de los mexicanos. Sinceramente, y ustedes no me dejarán mentir, estamos a gusto con el trabajo de transformación que realizan nuestros paisanos”, aseguró el gobernador Carlos Manuel Merino Campos durante un evento público realizado el 6 de febrero.

El Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, ha manifestado en múltiples ocasiones su apoyo al extitular de la Segob, incluso fue quien en octubre del año pasado destapó a Adán Augusto como aspirante.

“Finalmente, para concluir y como estamos hablando, directo y con toda verdad, me permito diferir un poco de mi amigo Adán Augusto. Hace unos días señaló él que un militar podría ser presidente de la República, yo creo que ellos no están interesados en la presidencia, pero yo más bien creo plenamente que el próximo presidente será un civil y que está hoy con nosotros en este recinto, posiblemente”, dijo el mandatario en un evento en el que estuvo Adán Augusto en el Congreso de esta entidad.

Encontramos en Adán Augusto López, un verdadero aliado para el pueblo de Michoacán y, con el apoyo del Gobierno de México, recuperamos la gobernabilidad para transformar a nuestro estado. #HonestidadyTrabajo pic.twitter.com/YAZ8ubvueC — Alfredo Ramírez Bedolla (@ARBedolla) June 3, 2023

Las muestras de apoyo han sido reiteradas. Apenas el pasado 10 de junio, en un evento, Bedolla señaló: “Hoy estamos muy a gusto con Adán Augusto López, hoy por quinta vez está en Michoacán; nunca en la historia había visitado un Secretario de Gobernación tanto nuestro querido Michoacán, el brazo derecho de Andrés Manuel López Obrador, muchas gracias de todo corazón”.

El Gobernador Miguel Ángel Navarro también ha mostrado públicamente su respaldo abierto a López Hernández. Durante un evento público el 22 de abril, incluso se instalaron mamparas con la etiqueta #AhoraEsAdánAugusto, donde instó a sus seguidores a trabajar políticamente en favor del titular de Gobernación.

“No me gusta ocultar mis cartas. Prefiero mostrarlas abiertamente, a los ojos de todos. Hoy vengo a dar mi apoyo a Adán Augusto López. No estoy aquí para esconderme”, declaró, según un video difundido en redes sociales.

Además, añadió: “Cada uno de nosotros deberá hacer un trabajo, porque Adán Augusto es un hombre con conocimiento y sensibilidad, un hombre con visión social que adopta las reformas y políticas del señor presidente. Adán Augusto está preparado para recibir el gran legado del presidente y darle continuidad en el futuro de la historia de México”.

El 13 de mayo pasado, el Gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, quien ya había expresado su apoyo a López Hernández en noviembre del año pasado durante el foro “La Seguridad Pública del País”, reiteró su respaldo al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, como candidato presidencial de Morena en 2024. Ambos funcionarios destacaron la estrecha relación política y de amistad que han mantenido durante varios años.

Castro Cosío afirmó: “Bajo mi estricta responsabilidad personal, Adán es mi hermano, mi amigo; es un hombre íntegro que decidí apoyar libremente, sin ninguna influencia externa, por mi propia convicción”.

Incluso, Homero Davis Castro, quien ocupaba el cargo de secretario general de Gobierno de Baja California Sur, decidió separarse de su cargo para unirse a los esfuerzos del aspirante presidencial, Adán Augusto López Hernández.

La Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, ha expresado su simpatía por el exsecretario de Gobernación. Durante una gira por Baja California el 9 de mayo, en uno de los eventos en los que López Obrador fue recibido con ovaciones como “¡Que siga López!” y “¡Presidente!”, la mandataria destacó a Adán Augusto López Hernández como el principal aliado en el gobierno de México. Además, respaldó su gestión al utilizar la frase de campaña “Estamos a gusto”.

La Gobernadora añadió: “El secretario, siempre fiel a los principios de la Cuarta Transformación: no mentir, no robar, no traicionar al pueblo, ha sido un gran aliado y amigo del pueblo de Baja California. Te damos la bienvenida, secretario, te queremos, te admiramos, te respetamos y nos sentimos muy a gusto con tu presencia aquí”.

🔴 EN VIVO | Junto al Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández @adan_augusto arrancamos la entrega de Tarjetas del programa “Ilumina tu Día” en Mexicali. https://t.co/ddrQMydtc2 — Marina del Pilar (@MarinadelPilar) May 9, 2023

Entre las gobernadoras mujeres, Lorena Cuéllar de Tlaxcala se le ha vinculado como una impulsora de la aspiración de Adán Augusto López, y su círculo cercano coordina activamente el movimiento a favor del mismo. El 26 de abril, Raymundo Vázquez Conchas, cuñado de la gobernadora Cuéllar Cisneros, fue presentado como coordinador estatal de este movimiento en apoyo a López Hernández.

Además, el Gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, también se le relaciona como promotor de la candidatura debido a sus vínculos familiares, ya que es cuñado de Adán Augusto López.

EBRARD Y MONREAL CON POCO O CASI NADA DE APOYO

Al Senador Ricardo Monreal se le vincula el apoyo del Gobernador de Zacatecas, David Monreal, por su relación familiar, pues ambos son hermanos.

Marcelo Ebrard, por su parte, ha reprochado la carga y el favoritismo. No ha recibido una expresión abierta y contundente a favor suyo por parte de gobernadores, aunque en algún momento recibió elogios por parte del Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, quien el 30 de abril, tras una reunión pública, expresó lo siguiente:

“Tuve el gusto de recibir al Lic. Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores, miembro destacado del gabinete del Presidente de la República, quien siempre ha apoyado a Veracruz y nos ha atendido. Su visita enaltece a Veracruz y lo consideramos, tal como lo ha mencionado el presidente, como un gran político que ha apoyado mucho para que las estrategias de relaciones exteriores del gobierno federal se realicen con éxito”.

NO PUEDEN DESTINAR RECURSOS PÚBLICOS

Sin embargo, la preferencia del gobernador veracruzano hacia Claudia Sheinbaum ha quedado patente. Esta situación fue reconocida por Ebrard, quien, el 30 de abril, afirmó que respetaba esa decisión, pero hizo un llamado para que no se utilicen recursos públicos en el proceso.

“Todos tienen derecho a tener sus preferencias, pero es importante que respeten a los oponentes y eviten el uso de recursos públicos”, fueron sus palabras al ser cuestionado por periodistas sobre el tema.

Marcelo Ebrard reiteró esta exigencia el 21 de junio, advirtiendo que presentará una denuncia tanto contra el gobernador Cuitláhuac García Jiménez como contra cualquier otro funcionario que promueva a otros aspirantes utilizando recursos públicos.

“Están arriesgándose a cometer una falta grave de acuerdo con los lineamientos del consejo, lo cual podría dar lugar a una denuncia y, por ende, a posibles sanciones. Ya no se trata solo de un exhorto, sino que está expresamente prohibido por la ley. Morena ha impulsado que se considere como un delito grave”, respondió durante una conferencia en Veracruz, al ser interrogado acerca de las múltiples manifestaciones de apoyo de Cuitláhuac García Jiménez hacia Claudia Sheinbaum.

El uso de recursos públicos para aspirantes está prohibido en diversos órdenes jurídicos de México, empezando por la Constitución en su Artículo 134, sin embargo, también se establece en otros ordenamientos.

En el Código de Procedimientos Penales, en su Artículo 228, párrafo cinco, señala que “para los efectos de lo dispuesto por el párrafo séptimo del artículo 134 de la Constitución, el informe anual de labores o gestión de los servidores públicos, así como los mensajes que para darlos a conocer se difundan en los medios de comunicación social, no serán considerados como propaganda, siempre que la difusión se limite a una vez al año en estaciones y canales con cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad del servidor público y no exceda de los siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe. En ningún caso la difusión de tales informes podrá tener fines electorales, ni realizarse dentro del periodo de campaña electoral”.

El Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Propaganda Institucional y Político Electoral de Servidores Públicos prohíbe la difusión de propaganda político-electoral contratada con recursos públicos por parte de instituciones y poderes públicos a través de diversos medios de comunicación. Esta propaganda no debe contener elementos como el nombre, fotografía, silueta, imagen o voz de un servidor público, ni hacer alusiones que relacionen directamente a un servidor público con la propaganda. También se prohíbe el uso de expresiones relacionadas con el proceso electoral, así como la difusión de mensajes que busquen obtener votos a favor de servidores públicos, terceros o partidos políticos.

Además, se prohíbe mencionar que un servidor público aspira a ser precandidato o que aspira a algún cargo de elección popular. La mención de fechas relacionadas con el proceso electoral también está prohibida, así como la difusión de contenidos que promuevan la imagen personal de un servidor público. En general, cualquier mensaje similar que tenga como objetivo influir en las preferencias electorales de los ciudadanos a favor o en contra de aspirantes, precandidatos, candidatos o partidos políticos está prohibido.

Por otro lado, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que durante las campañas electorales federales y hasta la conclusión de la jornada comicial, se debe suspender la difusión de toda propaganda gubernamental en los medios de comunicación social. Esta suspensión aplica tanto a los poderes federales y estatales, como a los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público. La única excepción a esta suspensión son las campañas informativas llevadas a cabo por las autoridades electorales.

