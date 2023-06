ENTREVISTA | Mario Delgado defiende giras de presidenciales; no hay nada ilegal, dice

Ciudad de México, 24 de junio (SinEmbargo).– La imagen de la y los cinco aspirantes a ganar la encuesta interna de Morena, la antesala para definir a su candidato presidencial en 2024, se difunde en espectaculares y transportes públicos del país, a ello se suman los recorridos que los políticos realizan donde hablan de sus logros como funcionarios, pero el partido confía en que estos actos no les traerán sanciones del INE por actos anticipados de campaña, expuso en entrevista Mario Delgado Carrillo, presidente nacional de Morena.

“Hemos dado seguimiento a los recorridos que han hecho la y los aspirantes —iniciados el 19 de junio— y no han incurrido en ninguna falta, no han violado en absoluto estos lineamientos. No están haciendo promoción personalizada, no están difundiendo algún tipo de material, cosa que está prohibido”, expuso.