Sheinbaum va a Querétaro; Adán visita Oaxaca; Noroña con problemas para hacer mitin

En el sexto día de giras promocionales, Marcelo Ebrard y Fernández Noroña estarán en Veracruz; Sheinbaum pasó la mañana sin actividad debido a su cumpleaños; Adán Augusto estará en Oaxaca; y Ricardo Monreal ofreció una asamblea informativa en Fresnillo, Zacatecas.

Ciudad de México, 24 de junio (SinEmbargo).– Los aspirantes presidenciales de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) siguieron con sus respectivas visitas a distintos puntos del país para llevar a cabo las asambleas informativas rumbo a los comicios de 2024.

La contienda por la candidatura de la izquierda es disputada por seis participantes, de los cuales cuatro son de Morena: la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México (CdMx), Claudia Sheinbaum Pardo; el excanciller Marcelo Ebrard Casaubón; el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández; y el Senador con licencia, Ricardo Monreal Ávila.

Por su parte, los legisladores con licencia Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco participan por la alianza con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), respectivamente.

CLAUDIA SHEINBAUM

Quien el día de hoy no se ha hecho presente es Claudia Sheinbaum Pardo, pues pasó la mañana con su familia para celebrar su cumpleaños número 61. En sus redes sociales agradeció las felicitaciones y buenos deseos que le han llegado, y compartió una fotografía con su nieto Pablo.

“Muchas gracias por todas sus felicitaciones. Agradezco de verdad las muestras de cariño y apoyo. Estoy con mucho ánimo, mucha fuerza y mucho corazón para coordinar la defensa nacional de la transformación”, escribió en Twitter.

Mi mejor regalo, un momento con Pablo, mi querido nieto. Pasando en familia. pic.twitter.com/5Q02THPlsL — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) June 24, 2023

La delegada Nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, seguirá con su camino a fin de buscar ser la abanderada del Movimiento de Regeneración Nacional en la siguiente etapa de proceso interno. Para este sábado solamente tiene prevista la realización de un evento en Querétaro,

Se trata de una asamblea Informativa a las 16:00 horas en la Plaza de Armas de Querétaro, en Santiago de Querétaro. En ella, como ha hecho hasta el momento, la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México hablará de los alcances de la 4T, así como los programas que ha implementado el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Este fin de semana la exfuncionaria habrá cumplido con la primera etapa de la campaña de 70 días en total para buscar ser seleccionada como la coordinadora Nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación, cargo que es la antesala a la definición de la candidatura por parte del partido para la Presidencia de 2024.

RICARDO MONREAL

El Senador con licencia, Ricardo Monreal Ávila, dio a conocer que volvió a Fresnillo, en el estado de Zacatecas, como parte de su sexto día de recorridos por la República, para realizar una asamblea informativa.

El evento tuvo lugar en el Teatro Echeverría. Alrededor de las 10:00 horas se reunieron cientos de personas, entre las que, según el morenista, se encontraban sus compañeros de la escuela, sus maestras de primaria, secundaria y preparatoria; así como familias que lo apoyan desde 1997.

Monreal comentó que le gusta visitar la ciudad porque le transmiten cariño, amistad y buena fe ante los retos más difíciles que le ha presentado la política en México durante los últimos años. Sobre todo en este momento donde va por cosas grandes.

Agregó que no puede pagar todo el apoyo que le han mostrado en últimas fechas. Y mucho menos a todos aquellos que lo siguen desde su postulación al gobierno del Estado de Zacatecas, y que solamente tiene para ellos “congruencia, lealtad” y su búsqueda por poner a Fresnillo en lo más alto no solo del país, sino del mundo.

“Aquí nací, aquí crecí, aquí están mis muertos y mis verdaderos amigos y amigas; aquí está la gente que siempre nos ha respaldado y nos ha apoyado desde hace muchos años”, dijo el aspirante a coordinador.

Asimismo, señaló que tiene el compromiso de recuperar la seguridad del país, “tal y como lo hizo” cuando era Gobernador del estado de Zacatecas, y agregó que la gente merece vivir en paz y con tranquilidad.

También dio a conocer que su compromiso más grande está con los campesinos de México, a quienes pretende ayudar con más apoyos, recursos, respaldo y subsidio.

“Se acuerdan cuando fui Gobernador del estado, era paz y tranquilidad, era desarrollo y justicia, era atención a los más necesitados. Pues así será en el país, en la República mexicana una vez que logremos ganar esta posición política que ahora nos encuentra en esta asamblea informativa”, dijo.

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ

Por su parte, Adán Augusto López, ahora exsecretario de Gobernación, informó que estaría en Oaxaca, específicamente en el municipio de Matías Romero.

“En Matías Romero, lugar clave del corredor transístmico, sostuvimos el primer encuentro del día. Aquí, el pasado y el futuro se fusionan, reflejando la vitalidad y grandeza de nuestras comunidades”, escribió.

Este fin de semana nos reuniremos con nuestras amigas y amigos de Oaxaca. Corazón del proyecto de nación. En Matías Romero, lugar clave del corredor transístmico, sostuvimos el primer encuentro del día. Aquí, el pasado y el futuro se fusionan, reflejando la vitalidad y grandeza… pic.twitter.com/x775NrF8qr — Adán Augusto López H (@adan_augusto) June 24, 2023

El viernes se presentó en Querétaro, donde el exfuncionario advirtió que la SCJN es una dependencia “dinosáurica”, por lo que rechazo su actuar ante el plan resolutivo del Ministro Javier Laynez Potisek de tirar la iniciativa presidencial de reformar diversas leyes secundarias en materia electoral.

“La verdad es que está ya, en estado de extinción, la dinosáurica Suprema Corte de Justicia de la Nación, que de justa no tiene nada”, dijo.

GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA

Gerardo Fernández Noroña, Diputado federal con licencia, acusó que los aspirantes a la candidatura de Morena para la Presidencia de la República no están en igualdad de condiciones, ya que “se está brindando apoyo a una de las precandidatas desde la estructura de los gobiernos estatales”.

Durante su visita a Veracruz, donde se reunió con militantes y simpatizantes de Morena y el Partido del Trabajo, Noroña acusó a Claudia Sheinbaum Pardo de recibir un trato preferencial. Sin embargo, subrayó que la decisión final no se tomará con base en el dinero, sino en la voluntad de los ciudadanos.

Mientras la alcaldesa de Veracruz puerto recibió a @m_ebrard y le autorizaron el uso del auditorio, en nuestro caso, pretenden obstaculizarnos el uso del malecón -7P.M.- Parece que el derecho constitucional de libre reunión y libre manifestación no lo conocen los paniaguados. — Fernández Noroña (@fernandeznorona) June 24, 2023

También criticó las declaraciones de Marcelo Ebrard, quien mencionó la existencia de “piso parejo”, ya que considera que esto no es cierto, pues el excanciller contaría con una “plataforma ventajosa” y que se ha llevado a cabo una campaña desde la estructura de los gobiernos en favor de un candidato en particular, lo cual considera “injusto y un abuso”. En su caso, aunque no utilizará espectaculares, instó a los ciudadanos a mostrar su apoyo colocando un cartel en sus ventanas con la frase “Noroña es Pueblo”.

En relación a su proyecto, Noroña señaló que la corrupción en el Poder Judicial es alta y citó como ejemplo el caso de Genaro García Luna, a quien considera que estaría en libertad si hubiera sido juzgado en México. Para combatir eficientemente la inseguridad en el país, propone discutir con Estados Unidos, como principales consumidores de drogas a nivel mundial, y abrir un proceso de discusión sobre la legalización para debilitar el poder económico, político y militar de los grupos del crimen organizado.