FOTOS y VIDEOS: Miles protestan y celebran durante Marcha del Orgullo LGBT+ en CdMx

Ciudad de México, 24 de junio (SinEmbargo).- Miles de personas comenzaron a llegar este sábado a Paseo de la Reforma para participar en la edición 45 de la Marcha del Orgullo Lésbico, Gay, Bisexual y Transexual (LGBT+) que tiene como lema: “¡Libertad, Justicia y Dignidad!”.

Familiares, amigos e integrantes de la comunidad salieron a las calles de la capital mexicana para iluminarlas con los colores del arcoiris y celebrar su lucha para exigir y reivindicar sus derechos, pero también para hacer visible la problemática que enfrentan en su día a día.

“¡No, no, no, no es un hecho aislado! ¡Los crímenes de odio son crímenes de Estado!”, se escucha entre música y tambores sobre la avenida.