EU: Tren que transportaba material peligroso cae a un río tras derrumbarse un puente

COLUMBUS, Montana, EE.UU. (AP) — Un puente sobre el río Yellowstone en Montana se derrumbó el sábado por la mañana y varios vagones de un tren de carga con sustancias peligrosas cayeron al agua, informaron las autoridades.

Los vagones transportaban asfalto y azufre, dijo el jefe de emergencias del condado Stillwater, David Stamey. Las autoridades cerraron las tomas de agua potable río abajo mientras evaluaban la situación después de las 6:00 de la mañana. Un periodista de The Associated Press vio que se vertía un líquido amarillo de vagones cisterna.

Stamey dijo, sin embargo, que de momento no existe peligro para las cuadrillas que trabajaban en el lugar, y las sustancias peligrosas se diluían en las aguas crecidas del río, en donde había tres vagones con asfalto y cuatro con azufre,

Los trabajadores del tren estaban a salvo y la caída del puente no provocó heridas, dijo en un comunicado Andy Garland, vocero de la empresa Montana Rail Link. Tanto el asfalto como el azufre se solidifican rápidamente cuando se exponen a temperaturas más frías, subrayó.

Cuadrillas de personal ferroviario se encontraban en el lugar en el condado Stillwater, cerca de la ciudad de Columbus, a unos 64 kilómetros (40 millas) al oeste de Billings. El área se encuentra en una sección escasamente poblada del valle del río Yellowstone, rodeada de ranchos y tierras de cultivo. El río fluye desde el Parque Nacional de Yellowstone, que se encuentra aproximadamente a 177 kilómetros (110 millas) al suroeste.

El colapso del puente también destruyó un cable de fibra óptica que brinda servicio de internet a muchos clientes en el estado, indicó el proveedor de alta velocidad Global Net.

