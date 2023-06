VIDEO MUY FUERTE: Una violenta carambola en Monterrey deja 2 muertos y 8 más heridos

ADVERTENCIA: IMÁGENES FUERTES

El accidente provocó la movilización de unidades de emergencia que se trasladaron a la avenida Eugenio Garza Sada para atender a las víctimas.

Ciudad de México, 24 de junio (SinEmbargo).- Un fuerte accidente vehicular fue registrado este sábado en la avenida Eugenio Garza Sada, de Monterrey, Nuevo León, después de que un automóvil se subiera a un camellón y se impactara con al menos tres vehículos más, dejando dos muertos y ocho heridos.

De acuerdo con los primeros reportes, la carambola ocurrió a las 7:00 horas, a la altura de la colonia Villa de las Fuentes, cuando el vehículo se salió de su carril y chocó con otro automóvil que venía en dirección contraria.

El fuerte accidente provocó la movilización de unidades de emergencia que se dirigían a la avenida Eugenio Garza Sada, ubicada en los límites de la capital neolonesa.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

Personal de Protección Civil de Monterrey confirmó el accidente al dar a conocer que se encontraban realizando labores de rescate de una persona que quedó atrapada en uno de los vehículos involucrados.

“Se atiende accidente vial sobre Av. Garza Sada y Cortijo del Río, en el lugar se trabaja con varios lesionados, además se están realizados trabajos con el equipo de rescate para liberar a una persona atrapado. Vialidad cerrada en circulación al norte sobre Garza Sada”, escribió PC de Monterrey.

En videos que circulan en redes sociales se observa el momento en el que el conductor pierde el control de su camioneta y se cruza al carril contrario.

Así se dieron los acontecimientos en el accidente está mañana en la avenida Garza Sada; según lo que capta la cámara usted que ven ? Yo veo a la X Trail perdiendo el control y cruzándose el camellón. pic.twitter.com/TrT71tMwns — @QuePasaEnNL ®️ (@LoQuePasaEnNL) June 24, 2023

Una vez controlada la atención médica para las víctimas, las autoridades estatales anunciaron que ya investigan el incidente para determinar la situación legal de los implicados.

En otra grabación, se pueden ver a dos personas en el piso y restos de los vehículos que estuvieron involucrados en el accidente.

Se registra un fuerte accidente vehicular en la avenida E. Garza Sada, Monterrey, el hecho dejó diversas personas lesionadas y al menos dos perdieron la vida. pic.twitter.com/DPFVpkab4v — TodoNuevoLeon (@TodoEnNuevoLeon) June 24, 2023