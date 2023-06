Excursionistas en EU hallan restos en zona donde desapareció el actor Julian Sands

SAN BERNARDINO, California, EE.UU. (AP) — Excursionistas hallaron restos humanos el sábado en una zona montañosa del sur de California donde el actor Julian Sands desapareció hace cinco meses, informaron las autoridades.

De momento las autoridades no proporcionaron más detalles sobre el hallazgo.

Sands, un ávido excursionista y alpinista, fue reportado como desaparecido el 13 de enero después de subir al pico que se eleva a más de tres mil 048 metros (10 mil pies) al este de Los Ángeles. La región fue azotada por severas tormentas durante el invierno.

"the searches took place on Saturday 17 June, with helicopters, drones and 80 people: #JulianSands was not located " pic.twitter.com/wuIKpx4CwR

— Sabrina Garr (@SabrinaGarr) June 19, 2023