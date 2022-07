Grupos delictivos usan videojuegos para delinquir con niños, alertan gobierno y ONGs

Emilio Saldaña “Pizu”, analista de tecnologías de la información, explicó que la afinidad que puede tener un joven por un videojuego o por una acción dentro del mismo, por ejemplo, como la de usar armas, sumada a las funciones de los chats, es lo que ha permitido que el crimen organizado comience a tratar de reclutar menores de edad a través de estos medios.

Ciudad de México, 24 de julio (SinEmbargo).- Los grupos del crimen organizado han explorado métodos para contactar a niñas, niños y adolescentes, ya sea para reclutarlos entre sus filas, secuestrarlos, sumarlos a redes de trata de personas o usarlos como medio para obtener información personal y utilizarla para extorsionar a las familias. Ahora, las autoridades mexicanas han detectado que estas organizaciones delictivas se han introducido en el mundo de los videojuegos para acercarse a los jóvenes.

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), detectó desde el año pasado que videojuegos de modalidad battle royale —como Freefire, Fortnite, Call of Duty: War Zone y Roblox por mencionar a algunos—, son utilizados por diversas personas para contactar a menores de edad para ejecutar delitos como tráfico de personas, extorsión o secuestro.

“Muchos videojuegos hoy cuentan con una característica que me resulta cada vez más preocupante y se trata de las funciones de chat dentro de los juegos porque es a través de estas funciones que estamos viendo estos fenómenos, el crimen organizado que se acerca a jugadores y ahí entran varios factores. Aprovecha, uno, el contexto, parece chiste, pero juegos que tienen connotaciones de armas y de combate entre criminales y cosas por el estilo, quienes contactan a través del chat, dan por hecho que quienes están jugando tienen cierta afinidad con el tema en general, evidentemente desde una visión de videojuego”, dijo Emilio Saldaña, analista de tecnologías de la información.

En entrevista con SinEmbargo, “Pizu”, como también es conocido, detalló que la gran mayoría de los videojuegos permiten a desconocidos a contactar a otras personas a través de la herramientas del chat con el pretexto de “conocer gente, de hacernos equipo y de disfrutar del videojuego”.

Emilio Saldaña explicó que la afinidad por un videojuego o por una acción dentro del mismo, por ejemplo, como la de usar armas, sumada a las funciones de los chats, es lo que ha permitido que el crimen organizado comience a tratar de reclutar jóvenes a través de estos videojuegos.

“Lo que apuesta el crimen organizado es iniciar una serie de conversaciones en las que hagan empatía, en las que se muestren afines al videojuego y partir de esa relación que van construyendo casualmente van dejando entrever la posibilidad, casi casi al equivalente del ‘es broma, pero si quieres no es broma, podríamos hacer esto en la vida real’, y a partir de ahí van detectando otros factores como la falta de ingresos en muchos de los jóvenes que puedan utilizar estos videojuegos y aprovechar la necesidad económica con la construcción de una relación, de tal forma que la ingeniería social de que me hice primero tu amigo y después ya siendo amigos te hago una propuesta de este estilo, les permiten en todo caso tener éxito en el reclutamiento”.

El tema del uso de videojuegos por el crimen organizado para extraer a menores de sus hogares salta de nueva cuenta a discusión luego de que el pasado 10 de julio, Angélica, una menor de 12 años de edad, fue contactada por un hombre a través de Free Fire. La menor quedó de verse con el sujeto quien acudió a su domicilio, ubicado en el municipio de Ecatepec, Estado de México, para llevársela.

Dos días más tarde, Angélica fue hallada frente a un negocio sobre la avenida Río de Los Remedios, de Nezahualcóyotl y refirió a los agentes de la Fiscalía que se ausentó por voluntad propia.

¿QUÉ SON LOS JUEGOS BATTLE ROYALE?

Battle royale es una modalidad en la que varios jugadores se enfrentan en un campo virtual, el cual va reduciendo su extensión cada determinado tiempo. Los participantes que se encuentren fuera del área de juego reciben daño o mueren al instante.

En la mayoría de los juegos de esta modalidad, los participantes inician con un equipamiento limitado y a medida que avanzan por el mapa y eliminan a otros competidores pueden obtener mejores artilugios.

“Free Fire es parte de un nuevo fenómeno muy interesante en términos de videojuegos en esta modalidad de battle royale que es la oportunidad de tener juegos multijugador que se conectan vía internet y que a través de estas conexiones pueden formar equipos, luchas o combatir entre equipos formados de usuarios que están conectados o entre equipos de usuarios contra inteligencia artificial parte del videojuego”, dijo “Pizu”.

Según el portal especializado de videojuegos IGN España, los battle royale pueden llegar a tener hasta 100 jugadores independientes, duplas o en escuadrones de hasta cuatro miembros. Un jugador obtiene la victoria cuando logra eliminar a los demás participantes.

En la actualidad existen un sinfín de títulos que se basan en este modo de juego, pero entre los que más destacan se encuentran Free Fire, Fortnite, Call of Duty: War Zone y Fall Guys por mencionar algunos.

De acuerdo con Business Insider, Free Fire es el título más jugado en México con 55 millones de usuarios, lo que equivale a casi un tercio de la población total del país (según el Censo de Población y Vivienda 2020, en México viven 126 mil 014 millones 024 personas).

Free Fire, según detallan las reseñas, es el último juego de sobrevivencia disponible en dispositivos móviles. Durante cada partida, que tiene una duración de 10 minutos, los participantes son colocados en una isla remota junto con otros 49 jugadores buscando sobrevivir.

“Los jugadores podrán elegir con libertad su punto de partida usando su paracaídas y deberán mantenerse en la zona segura el mayor tiempo posible. Podrán conducir vehículos para explorar el mapa, crear estrategias para esconderse o usar objetos para camuflajearse. Embosca y apunta, sólo hay un objetivo: sobrevivir”, destaca la reseña de la App Store.

MENOR ES CONTACTADA Y DEJA SU HOGAR

El pasado 10 de julio, Angélica, una menor de 12 años de edad, fue contactada por un hombre a través de Free Fire. La menor quedó de verse con el sujeto quien acudió a su domicilio, ubicado en el municipio de Ecatepec, Estado de México, para llevársela.

En un video grabado por cámaras de seguridad, se observa el momento en el que la menor sale de su casa, cruza la calle y se acerca a un auto blanco de donde baja el sospechoso quien la toma del hombro y la conduce hasta el vehículo.

En las imágenes se observa cómo el sujeto se acerca a Angélica y después la lleva al automóvil, ella se sube y el vehículo arranca. Todo ocurrió alrededor de las 15:00 horas sobre una calle de la colonia Prizo 1.

Tras los hechos, los familiares de la menor presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y realizaron un bloqueo en la avenida central a la altura de Río de Luz en Ecatepec.

Dos días más tarde, Angélica fue hallada frente a un negocio sobre la avenida Río de Los Remedios, de Nezahualcóyotl y refirió a los agentes de la Fiscalía que se ausentó por voluntad propia.

Ante esta situación, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) indicó que de 2020 a la fecha, ha tomado conocimiento de al menos ocho casos donde jóvenes son manipulados y pudieron ser víctima de delitos como violación equiparada, trata de personas y delincuencia organizada.

“De 2020 a la fecha la FGJEM ha tomado conocimiento de ocho casos, los cuales están en proceso de investigación. Las indagatorias han permitido establecer que los delincuentes buscan principalmente a niñas, niños y jóvenes de entre 12 y 19 años a quienes estimulan a abandonar sus hogares; en su mayoría han sido contactadas mujeres”, detalló la dependencia en comunicado.

A través de diversos videojuegos, de 2020 a la fecha la #FGJEM ha tomado conocimiento de ocho casos donde jóvenes son manipulados y pudieron ser víctimas de delitos como violación equiparada, trata de personas, y delincuencia organizada.

La FGJEM informó que ha detectado que presuntos delincuentes contactan a menores de edad mediante videojuegos de modalidad battle royale para dispositivos iOS y Android, en donde cualquier persona puede descargar las aplicaciones sin ningún tipo de costo ni restricción. Los sospechosos aprovechan la libre interacción entre los jugadores para entablar conversaciones con las víctimas y a través de engaños se ganan la confianza de los jóvenes.

“Estos individuos mantienen contacto telefónico con las víctimas a través de distintas redes sociales y les piden datos personales como edad, domicilio, o pasatiempos, entre otros. Tras entablar comunicación con las víctimas se ganan su confianza y mediante engaños hacen que abandonen sus núcleos familiares”.

Emilio Saldaña indicó que la gran mayoría de las veces, los padres y madres de familia se ven superados por las habilidades digitales de sus hijos, lo que provoca que los menores tengan acceso a videojuegos, programas y contenido que no son apropiados para su edad.

“Aquí nos enfrentamos a un siguiente reto generacional importante, aquellos padres y madres de familia que le permiten a menores el uso de dispositivos para videojuegos coinciden en este, en que no estén entrando a los chats, sin embargo, las habilidades digitales de las y los jóvenes superan en muchas ocasiones las habilidades digitales que usan para el monitoreo por parte de padres y madres de familia”.

El analista de tecnologías de la información indicó que los adultos que permiten el uso de dispositivos móviles a los menores que deben realizar un monitoreo constante y no asumir que sus hijos están seguros solo por el hecho de jugar desde casa.

“Ahí vendría una primer llamada de atención a los adultos que le permiten a menores utilizar dispositivos, uno, no considerar a los dispositivos como el equivalente a nanas con los que podemos desentendernos y ver a nuestro hijo tranquilamente sentado en la sala de nuestra casa y pensar que está seguro, hay que estar constantemente monitoreando con quiénes están jugando, qué están jugando porque es muy importante”.

“Pizu” indicó que otro de los puntos importantes que se deben atender es que las niñas, niños y adolescentes jueguen títulos acordes a sus edades para alejarlos de juegos que son exclusivos para adultos.

“Creo que uno de los factores importantes en la prevención de todo este tipo de fenómenos tendría que ver en que ayudamos a los menores a jugar juegos que estén acordes a su edad en términos de la categoría de dicho videojuego, esto nos va a permitir, que temas que no sean apropiados a la edad no sean cercanos a ellos a través de los videojuegos, pero también nos va a ayudar a prevenir que no utilicen videojuegos que den por hecho que al estar un adulto involucrado funciones como el chat o el acercamiento de extraños pueda ser una función normal o cotidiana”.

GOBIERNO PRESENTA DECÁLOGO

El caso de Angélica en el Estado de México, quien dejó su hogar luego de ser contactada por un desconocido a través del videojuego Free Fire, no es el primero ni el único relacionado a este tema.

En octubre de 2021, las autoridades del estado de Oaxaca, anunciaron el rescate de tres menores de entre 11 y 14 años. Al parecer, una red de trata de personas los convenció de huir de sus casas, luego de ser contactados también a través de Free Fire.

Los tres menores fueron encontrados en una casa de la localidad de Santa Lucía de Camino. Allí los tenían retenidos y se aprestaban para enviarlos a Monterrey, en el estado de Nuevo León. Los menores habían salido de sus casas un par de días antes, luego de recibir mensajes de un traficante que se hacía pasar por un menor de 13 años en el juego.

Así mismo, a comienzos de octubre, una joven fue rescatada después de haber sido atraída con engaños por un grupo de trata de personas en el estado de Jalisco.

Ante esta situación, el Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado desde el año pasado a la sociedad en general para fortalecer los valores y promover la unión familiar pues alertó que algunos videojuegos usados por las niñas y los niños son utilizados por delincuentes para cometer diversos delitos.

“También tenemos que atender que no estén los niños y los jóvenes tanto tiempo sometidos a los aparatos electrónicos, no porque llora el niño, llora la niña, ahí está el programa, el Nintendo, para que no llore, y ahí están horas viendo el Nintendo los niños y ahora juegos violentos que no deben de ser vistos por los niños”, señaló el Presidente durante su gira por Playas de Rosario en Baja California el 16 de octubre de 2021.

Días más tarde, el 20 de octubre, Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana presentó un decálogo para jugar en línea de manera segura:

1. No jugar con desconocidos.

2. Establecer horarios de juegos.

3. No utilizar cuentas de correo electrónico personal para jugar.

4. No proporcionar datos personales ni datos telefónicos o bancarios.

5. No usar micrófono ni cámara.

6. No compartir ubicación.

7. Reportar cuentas agresivas o sospechosas.

8. Mantener configuración de seguridad que se conoce como control parental.

9. Jugar bajo la supervisión de adultos.

10. Si se detecta violencia o amenaza mientras se juega, reportarlo al 088.

Pese a las medidas de las autoridades y a la entrada en vigor en mayo de 2021 de los Lineamientos Generales del Sistema Mexicano de Equivalencias de Clasificación de Contenidos de Videojuegos, “Pizu” indicó que la realidad es que cualquier menor que cuente con acceso a una computadora o a un dispositivo móvil puede jugar estos títulos sin ningún tipo de problema.

“Un menor de edad puede tener la capacidad de bajar el programa, instalarlo y brincar los controles de edad de manera relativamente sencilla y esto haría muy complicado para padres y madres de familia identificar en un momento dado que esté acercándose a conversaciones de este estilo, pero otro factor bien interesante es que esta habilidad de los chat como vemos está siendo utilizada prácticamente para cualquier aplicación, si vamos a Instagram, Facebook, Twitter o Tik Tok, la posibilidad de enviar un mensaje directo o privado está ahí”.

COMUNICACIÓN, PUNTO PRIMORDIAL

Ante la posibilidad de ser contactado por un algún criminal a través de un videojuego, “Pizu” recordó que la mayoría de los títulos suelen tener medios para reportar a otros usuarios por comentarios, prácticas violentas o demás cuestiones.

“A los jugadores yo les recomendaría tener precaución de con quién están interactuando dentro de los videojuegos, que si en algún momento una conversación los hace sentir extraños o incómodos denuncien esto, que lo anuncien a sus padres por un lado y que utilicen los sistemas de reporte que las mismas plataformas, derivado de esto que estamos platicando, han ido integrando y hoy es factible reportar una comunicación o un mensaje para que se revise el contenido del mismo y este no necesariamente tiene que ser ofensivo, tiene que ser sexual, simplemente si el mensaje mismo me hace sentir incómodo podemos reportarlo”.

Emilio Saldaña indicó que la comunicación entre adultos y jóvenes es primordial para detectar a tiempo una posible amenaza y poder tomar las acciones pertinentes de manera temprana.

“La comunicación que adultos tengan con menores en todo momento va a ser crítica para permitirle a los menores un entorno de confianza y que si algo sucede dentro del entorno digital justamente la primera herramienta que tengan sea la de comunicación con adulto para poderle decir ‘oye, esto me asusta, me extraña, me hace sentir incómodo’ y poder en todo caso a partir de ahí tomar acciones”.

El especialista dijo que lo más recomendable es que los padres y madres de familia tengan control sobre las personas con las que se relacionan sus hijos en el entorno digital.

“Limitar cuando le habiliten a sus hijas o hijos un videojuego, cerciorarnos de ser posible de apagar las funciones de chat o validar con quiénes sí pueden nuestros hijos interactuar. Hoy muchos compañeros de escuela parte de sus actividades de convivencia implica justamente encontrarse digitalmente y jugar videojuegos, entonces validemos a quienes sí le estamos dando oportunidad de convivir digitalmente con nuestras hijas e hijos”.

Finalmente, “Pizu” recordó que los adultos debe estar atentos a tres puntos primordiales de las interacciones de los jóvenes en internet: qué contenido están consumiendo, qué contenido están compartiendo y con quiénes lo están llevando a cabo.

“Aún creando esta posibilidad que nuestros hijos estén jugando con gente conocida, aún eso como saben todos los padres de familia, eso nos obliga a estar cerca, estar validando cuáles son las interacciones en tres sentidos: qué contenido están consumiendo, qué contenido están compartiendo y con quiénes lo están llevando a cabo, esta digamos, que se convertiría en una tarea constante para poder tener un nivel de certeza mayor en términos de la seguridad en que los jóvenes están usando estas plataformas”.