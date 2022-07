“Desde adentro”, obras de pacientes psiquiátricos en reclusión se exhiben en el MODO

“Yo siempre trato de otorgarle coherencia a las piezas que suceden tanto con ellas como con ellos, yo trato de imaginar un eje conceptual al cual todos debemos de acudir para poder desarrollarlo”, compartió el artista visual Ricardo Caballero quien realiza los talleres de arte con las y los internos.

Ciudad de México, 24 de julio (SinEmbargo).- El Museo del Objeto del Objeto (MODO) suele presentar exposiciones que siempre atrapan la atención por su elección de temas y los objetos que se eligen. En esta ocasión “Desde adentro” presenta 52 obras creadas por 54 internas e internos del área psiquiátrica del sistema penitenciario de la Ciudad de México; estas piezas se realizaron bajo la conducción del artista visual Ricardo Caballero que se acompañan de aproximadamente de 500 objetos seleccionados del acervo del MODO.

Esta muestra se empezó a gestar desde el 2016, durante varios años Caballero ha realizado talleres de arte con los y las internasen los que han creado muchas piezas que reflejan una parte de cada uno, desde lo que han vivido, los espacios en los que viven, la salud, hasta como es su realidad. “Desde adentro” estará disponible hasta el 18 de septiembre.

“Con el objetivo de dar visibilidad a un grupo que se encuentra en una gran situación de vulnerabilidad, la presente exposición abarca más de cinco años de colaboración en la búsqueda artística de personas que, desde dentro de los muros, tienen mucho que compartir con el público del exterior para expresar su mundo interior”, señaló en un comunicado Paulina Newman, Directora del MODO.

“Durante todo este tiempo yo he tratado de darle salida a las piezas, a las reflexiones a las inquietudes que yo me encuentro todos los días, de las cosas importantes que me encuentro ahí [área psiquiátrica del sistema penitenciario]”, señaló Ricardo Caballero durante un recorrido por el MODO.

Entre las manifestaciones artísticas expuestas hay pinturas, dibujos, collages y textiles realizadas, las obras con autoría de las y los internos del Penal Femenil de Tepepan y del Centro Varonil de Rehabilitación Psicosocial (CEVAREPSI).

Ricardo Caballero comentó que el trabajo con las internas y los internos es muy distinto. Tras varios años de realizar los talleres de arte, empezaron a hacer varias exhibiciones hasta el año 2016 cuando conoció a Paulina Newman, Directora del MODO, a quien le comentó en qué consistía el proyecto y creyó en él, poco a poco fue creciendo y ahora tiene dos salas, la parte inaugural que se llama “El Informe de sí” y una Retrospectiva llamada “Desde Adentro” que incluye trabajos que se hicieron en los últimos 4 años previos a la pandemia.

“Yo siempre trato de otorgarle coherencia a las piezas que suceden tanto con ellas como con ellos, yo trato de imaginar un eje conceptual al cual todos debemos de acudir para poder desarrollarlo. En ‘el informe de sí’ algo que yo me cuenta es que las personas hablan de sí mismas cuando están trabajando; esto es bien curioso a veces ellas y ellos piensan que yo soy un psicólogo -que no lo soy- pero a veces este proceso inicial de la terapia siempre sucede a partir de discusión del relato, parece ser más fácil resolver un problema cuando lo relatas a alguien”, comentó Cazares.

Entre los autores de las manifestaciones artísticas está Esmeralda quien a través de un dibujo expresa cómo se siente de salud al padecer de una hernia. También está Margarita cuya obra tiene que ver con un jabón Zote ya que su vida se relaciona al aseo.

“Hay una especie de condición dentro del MODO que es tratar de conectar toda esta construcción imaginaria de ellas y ellos y conectarla con el acervo objetual del MODO”, resaltó Cazares.

Ricardo compartió que uno de los internos es John Rockschild, un seudónimo, una persona con entrenamiento y que acudió a una escuela de diseño por lo que puede hacer proyecciones arquitectónicas y a quien no tiene que ayudarle en nada.

Otro de los autores es Enrique, quien de acuerdo con Ricardo Cazares, él siempre está hablando de sí mismo y siempre habla de métodos para poder ser una persona más guapa.

La muestra estará en el MODO hasta el 18 de septiembre de 2022, en un horario de martes a domingo de 10:00 am a 6:00 pm.

Nancy Chávez https://www.sinembargo.mx/author/nancy-chavez Periodista egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), editora del suplemento Magazine enfocado en cultura, entretenimiento, gastronomía, viajes y temas de actualidad.