Cadena de omisiones en el feminicidio de Luz Raquel

“Por supuesto que no”. De modo tajante y seguro, así fue como respondió el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, cuando le preguntaron si no había autoridades del estado que dejaron de hacer su trabajo para brindar protección a Luz Raquel Padilla Gutiérrez, la madre de 35 años que fue quemada viva en Zapopan el sábado 16 de julio y que falleció el martes 19 de este mismo mes a causa de ese artero ataque.

Como en anteriores casos emblemáticos de violencia contra las mujeres en Jalisco, el Gobernador Enrique Alfaro se ha lavado las manos y evadido responsabilidad de las autoridades estatales y ha dicho que crímenes como este son producto de la brutal “descomposición social” que existe en la sociedad.

En la conferencia de prensa mañanera del Presidente Andrés Manuel López Obrador, celebrada el viernes 22 de julio en Puerto Vallarta, el mandatario de Jalisco sostuvo que cuando alguien tiene la intención de cometer un acto de esa naturaleza, no hay estrategia ni protección gubernamental que pueda impedirlo. “Tenemos un ambiente y una circunstancia social que nos obligaría a reflexionar a todos. Estamos hablando de un acto de violencia brutal, ni todas las medidas que pueda disponer el Gobierno en cualquier nivel son suficientes cuando hay la determinación de cometer un acto tan atroz”, dijo.

Una compañera reportera le reviró: “¿No tiene nada qué ver con que alguien del Gobierno de seguridad no hizo bien su trabajo”, y fue cuando el mandatario de Jalisco respondió sin titubear: “Por supuesto que no”.

El feminicidio de Luz Raquel Padilla Gutiérrez, quemada viva por sus agresores el sábado 16 de abril en un parque público en Zapopan, ha generado una justificada oleada de indignación nacional, por la saña con la que fue agredida y por la condición de vulnerabilidad a la que deja a su hijo Bruno de 11 años, que tiene una discapacidad por condición autista.

Por sí mismo, este feminicidio ha cimbrado y conmovido a la sociedad mexicana e incluso ha resonado en otras partes del mundo. Pero la indignación y la rabia por este feminicidio crece cuando se conoce que Luz Raquel Padilla había denunciado a su agresor y había solicitado la protección de las autoridades, misma que le fue negada.

Apenas hace dos meses, el pasado mes de mayo, Luz Raquel Padilla fue agredida con cloro industrial por su vecino Sergio N. por lo que presentó una denuncia en su contra en la Fiscalía de Justicia de Jalisco y solicitó al Gobierno de municipal de Zapopan, a través de la Comisaría de Seguridad, la protegieran mediante el programa Pulso de Vida que entrega un botón de emergencia con localizaron y mensaje inmediato a la policía municipal. Pero le negaron este apoyo.

Por esa las organizaciones y colectivas en las que trabajaba Luz Raquel Padilla denuncian que hubo graves omisiones de parte de las autoridades que no le dieron la protección debida. Itzel Hermida Carrillo, integrante de Yo Cuido México donde participara Luz Raquel, demandaron justicia para su compañera asesinada y para su hijo Bruno, de 11 años. “Como hermanas de lucha nos sentimos indignadas por su asesinato. Ella había denunciado en repetidas ocasiones y había acudido a las autoridades; sin embargo, no se le escuchó. Se dijo que se trataba de pleitos entre vecinos y que no ameritaban que ella fuera puesta bajo protección”, dijo Itzel Carrillo en la protesta convocada en la Ciudad de México en la casa que sirve como representación del Gobierno de Jalisco en la capital del país.

En las protesta celebradas en Guadalajara también se ha acusado de graves omisiones en la protección de Luz Raquel. En una manifestación frente a la Presidencia de Zapopan, municipio donde ocurrió el feminicidio, Itzi Solano, directora de Vinculación Ciudadana de la Confederación de Derechos Humanos, dijo: “Los responsables también son del Gobierno; señalamos principalmente al Gobernador (el emecista Enrique Alfaro) y al Alcalde de Zapopan (Juan José Frangie, del mismo partido). Ellos son culpables por ineptos”, señaló en la protesta contra las autoridades.

La indignación por el feminicidio de Luz Raquel ha propiciado que se recuerden otros casos semejantes, como el una madre que también tiene un hijo con autismo y ha recibido amenazas de sus vecinos en el municipio de El Salto, en la Zona Metropolitana de Guadalajara. La falta de empatía de las autoridades llevaron a que la ministerio público que lleva su caso le dijo que sólo podría atender sus denuncias si era atacada o incluso asesinada.

“Catalina”, nombre cambiado en su testimonio, presentó una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Jalisco por la falta de atención de la agente del Ministerio Público en El Salto, Sara Gabriela Eng Goon Garayzal. Así lo recordó para el diario Mural: “Me dijo que me dejara de chismes, me dijo literal: ‘no le hicieron nada, ¿la golpearon?, no, ¿la mataron?, tampoco, pues yo necesito que ellos cumplan sus amenazas, que usted esté muerta, para nosotros como funcionarios poder trabajar sobre su caso'”, relató “Catalina” (Mural, 22 de julio 2022).

El feminicidio de Luz Raquel ha traído a la memoria otros casos graves y paradigmáticos de violencia contras las mujeres, como fue el feminicidio de Vanesa Gaytán Ochoa, el 25 de abril de 2019 justo afuera de la residencia oficial del Gobernador del estado, Enrique Alfaro. En este caso Vanesa Gaytán, había denunciado hasta 16 veces a su agresor, Irving Emanuel Ramírez Barajas, de quien intentaba separarse. A pesar de tener una orden de protección, la perseguía fuera de su hogar y al intentar buscar protección llegó hasta Casa Jalisco donde la expareja la atropelló y la acuchilló, hasta que intervinieron los guardias de seguridad del Gobernador del estado y le dispararon al agresor. En este caso, el mandatario de Jalisco alegó la misma justificación que ahora en el feminicidio de Luz Raquel Padilla: que el ataque se explica por “descomposición social” y alegó que la autoridad nada puede hacer ante la determinación de un agresor de quitar la vida a su pareja. “Más que cualquier acción de Gobierno, la mejor prevención comienza en casa”, dijo en abril de 2019 Enrique Alfaro.

Tres años después, la sociedad de Jalisco y del país se conmueven e indignan por este y otros feminicidios, pero sobre todo por la cadena de omisiones en las que incurrieron distintos órdenes de Gobierno (municipales y estatales) que no brindaron la protección debida a Luz Raquel Padilla, quien no está más para cuidar de su hijo Bruno. El Estado le falló a Luz Raquel Padilla. La cadena de omisiones estatales también es responsable de este indignante feminicidio.

Rubén Martín https://www.sinembargo.mx/author/ruben-martin Periodista desde 1991. Fundador del diario Siglo 21 de Guadalajara y colaborador de media docena de diarios locales y nacionales. Su columna Antipolítica se publica en el diario El Informador. Conduce el programa Cosa Pública 2.0 en Radio Universidad de Guadalajara. Es doctor en Ciencias Sociales. Twitter: @rmartinmar Correo: [email protected]