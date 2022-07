Max Verstappen triunfa en el GP de Francia; “Checo” Pérez finaliza en el cuarto sitio

Max Verstappen fue muy incisivo durante el comienzo de la carrera, intentando amenazar ese primer puesto, mostrando continuamente su morro al monegasco.

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS).- El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se ha llevado este domingo la victoria en la carrera del Gran Premio de Francia, duodécima cita del Mundial de Fórmula 1, al beneficiarse de otra pesadilla de Charles Leclerc (Ferrari), obligado a abandonar en el primer tercio de la prueba, mientras que el español Carlos Sainz (Ferrari) completó una notable jornada, remontando catorce puestos desde la última fila de la parrilla para acabar quinto, y Fernando Alonso (Alpine) fue sexto.

“Mad Max” dominó plácidamente la carrera desde la vuelta 18, cuando Leclerc protagonizó un accidente al intentar escaparse del neerlandés, que en las primeras vueltas intentó varias veces atacar al monegasco. El piloto de la “Scuderia” se quejó por radio tras el incidente de un problema con el acelerador, acompañando su queja de un grito de rabia. El podio lo completó un doblete de Mercedes, con Lewis Hamilton y George Russell, segundo y tercero, respectivamente.

Sainz protagonizó un día casi para enmarcar, teniendo en cuenta la complicada empresa que tenía por delante, después de salir penúltimo en la parrilla. El madrileño llegó a estar peleando por el podio, pero tuvo que entrar en boxes en la parte final de la carrera para cambiar neumáticos muy desgastados. Por su parte, Alonso realizó un pilotaje muy seguro y sólido en “casa” de Alpine para cerrar el top 6.

Así, Verstappen, que celebró su vigesimoséptima victoria en la F1 en Paul Ricard, donde ya venció el año pasado, cierra un GP redondo, ya que aumenta la ventaja sobre Leclerc, su máximo perseguidor, ahora a 63 puntos en la clasificación general de pilotos.

La salida fue muy limpia. El nuevo embrague de Ferrari funcionó de maravilla y Leclerc pudo pisar a fondo para defender con uñas y dientes ese primer puesto, con Verstappen siempre muy cerca. El mejor inicio en la parte de cabeza lo protagonizó Hamilton, que salía cuarto, pero rápidamente se puso tercero e incluso pudo pasar al neerlandés. También Alonso cuajó una gran salida desde la séptima posición, adelantando a Russell y Norris, pero sólo pudo defender la quinta posición las tres primera vueltas.

SAINZ ROZA EL PODIO TRAS UNA REMONTADA MAESTRA

Verstappen fue muy incisivo durante el comienzo, intentando amenazar ese primer puesto, mostrando continuamente su morro al monegasco. Superadas las diez primeras vueltas, Leclerc aguantaba el liderato de la carrera y el neerlandés no parecía poder pasarle. El “16” de Ferrari se hizo más fuerte, mientras Hamilton conseguía abrir más hueco sobre Sergio Pérez, más pendiente de un Russell que se acercaba por momentos.

Pasado el primer cuarto de carrera, y al ver que Leclerc ya estaba a más de un segundo, Verstappen y Red Bull decidieron para poner neumáticos duros en la vuelta 17. Esto obligó al monegasco a tirar más fuerte para intentar aumentar su ventaja para una futura parada. Entonces, el monegasco tuvo un accidente en la curva 11, alegando en un primer momento que no había podido soltar el acelerador, según sus palabras en la radio.

Ya después de la carrera, el piloto aseguraba que había sido consecuencia de un error de pilotaje. Este incidente supone un duro golpe para sus aspiraciones en el Mundial, dejando, prácticamente, vía libre a Verstappen para su segundo título.

Con el coche de seguridad en pista, muchos aprovecharon para pasar por el box. Desde ese momento, Verstappen fue el líder incontestable de la prueba, y no paró de aumentar su ventaja, a pesar de que Hamilton salió del pit con gomas más frescas. Pérez era tercero, con Russell cuarto, Alonso quinto, a la cabeza de un grupo formado por Norris, Ricciardo, Sainz, Ocon y Stroll.

Verstappen continuaba haciéndose más fuerte con un pilotaje muy sólido y fiable, ya sin la amenaza de Hamilton, que era consciente de que un segundo puesto era un resultado mucho mejor que el esperado para el británico. Pérez y Russell seguían con su guerra particular, y Sainz se cansó de mirar desde la barrera y pasó a la acción. Así, el madrileño, sancionado con cinco segundos por un unsafe release en el pit-lane, salió muy bien colocado de la curva 9, para adelantar al Mercedes en un precioso movimiento por el exterior de Signes.

Su siguiente víctima era “Checo”. Sainz mantuvo una ardua pelea con el mexicano cuanto restaban 12 vueltas por el tercer cajón del podio, que ha terminado ganando el español, que se veía tercero, aunque con sus neumáticos muy desgastados. Por ello, y aunque Sainz no estaba muy de acuerdo, Ferrari le ordenó dos vueltas después entrar en boxes, saliendo en novena posición, aunque con neumáticos más frescos que sus rivales. Así, no tardó en ponerse quinto, por delante de Ocon, Ricciardo, Norris y Alonso.

Por detrás, Fernando Alonso amarró un sexto puesto muy sólido la sexta posición tras una gran carrera, sin dar opción a sus rivales directos, como Lando Norris, que terminó séptimo, con Esteban Ocon octavo y Daniel Ricciardo noveno. Lance Stroll, que luchó hasta el final con su compañero Sebastian Vettel, fue décimo.

