Trump: Dije que Alemania tendría problemas por su dependencia energética y se rieron 

“Por decidir abandonar la energía nuclear, el carbón y pasarse a la energía” eólica y solar, Donald Trump, había afirmado que Alemania iba a “autodestruir su economía”, la más grande de Europa.

Ciudad de México, 24 de julio (SinEmbargo).- Alemania ha tenido que reactivar sus viejas plantas que producen electricidad con carbón, un combustible altamente contaminante, para poder enfrentar la falta de suministro de gas ruso, ante ello, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, recordó que hace tres años él había advertido que eso pasaría.

Durante una conferencia de Turning Points USA en Tampa, Florida, el exmandatario mencionó que él había previsto que Alemania iba a “autodestruir su economía”, la causa, dijo, “por decidir abandonar la energía nuclear, así como el carbón y pasarse a la energía del viento”.

“Hace tres años predije lo que le pasaría a Alemania, ¿se acuerdan? Les dije: Alemania va a autodestruir su economía por decidir abandonar la energía nuclear y el carbón, y pasarse a la energía del viento. ¿Y cuándo no sopla el viento? No te preocupes, querida, no prendemos la tele”, dijo entre risas.

“Y la solar está bien, pero no tiene potencia de verdad, no puede alimentar a grandes industrias, simplemente no puede. Tenemos que ser inteligentes, les dije: Alemania va a estar en problemas y dije, bueno, déjenlos que hagan eso, son un competidor y eso es lo mismo que pasó porque ahora están volviendo al carbón, volviendo a la energía nuclear, y rogándole a Rusia”, agregó.

“Habían hecho un trato con ellos para obtener el 72 por ciento de la energía desde Rusia. Yo les dije: miren lo que pasó los últimos cien años, no están actuando inteligentemente. Les advertí, ¿se acuerdan cómo se reían en la ONU cuando hice aquel discurso? Estaban los alemanes riéndose, les parecía divertido que yo dijera eso y al final terminó siendo así porque nadie sabía qué pasaría tan rápido, pero se veía que eso iba a terminar mal para Alemania”, sostuvo.

Alemania y el resto de Europa se esfuerzan por llenar el almacenamiento de gas a tiempo para el invierno y reducir su dependencia de las importaciones energéticas rusas. Alemania, quien tiene la economía más grande de Europa, le es importante el gas para impulsar sus industrias, proporcionar calefacción y, en cierta medida, generar electricidad.

Trump en @TPUSA: Las energias renovables vs la energia nuclear, el antes-congelamiento-después-calentamiento y ahora “cambio climático” y aquel discurso en la ONU sobre la politica gretoenergética de Alemania… pic.twitter.com/wV24X6NjDE — Jota DBS (@Jota_DBS) July 24, 2022

En junio pasado, el Gobierno activó la segunda fase del plan de emergencia de tres etapas para el suministro de gas natural, advirtiendo que la economía más grande de Europa enfrentaba una “crisis” y que los objetivos de almacenamiento de invierno estaban en riesgo.

Por su parte, el Vicecanciller alemán, Robert Habeck, señaló que el Gobierno alemán estába endureciendo los requisitos de almacenamiento para garantizar que las instalaciones de almacenamiento de gas no sean explotadas, por lo que anunció que habría un nuevo requisito para que el almacenamiento estuviera lleno en un 75 por cinento antes del 1 de septiembre y los objetivos para octubre y noviembre se elevarán al 85 por ciento y al 95 por ciento respectivamente, desde el 80 por ciento y el 90 por ciento actual.

El Gobierno prevé prohibir el calentamiento de piscinas privadas con gas, así como fomentar el ahorro de energía en edificios públicos y oficinas bajo el argumento de que los espacios donde la gente no pasa el tiempo regularmente no deberían calentarse. Además, quiere suspender los requisitos en algunos contratos de vivienda privada para que los inquilinos calienten las habitaciones a una temperatura mínima.

Para compensar los déficits, el Gobierno alemán ha dado luz verde a las empresas de servicios públicos para encender 10 centrales eléctricas de carbón inactivas y seis que funcionan con petróleo. Otras 11 centrales eléctricas de carbón cuyo cierre está previsto para noviembre podrán seguir funcionando.

Habeck indicó que las centrales eléctricas de lignito inactivas también serán autorizadas para su reactivación a partir de octubre, y que se podría dar prioridad a los trenes que transporten petróleo y carbón.

-Con información de AP