Negativa a producir semiconductores en EU une a socialista Bernie Sanders con derecha

Por Kevin Freking

WASHINGTON (AP) — Un proyecto de ley para impulsar la producción de semiconductores en Estados Unidos ha logrado lo impensable: unir al Senador socialista Bernie Sanders y la derecha fiscalmente conservadora. Ambos se oponen a la idea.

El proyecto de ley que se abre camino en el Senado es una de las prioridades de la administración del Presidente Joe Biden. La iniciativa agregaría unos 79 mil millones de dólares al déficit durante 10 años, principalmente como resultado de nuevas subvenciones y exenciones fiscales que subsidiarían el costo en el que incurren los fabricantes de chips de computadora al construir o expandir sus plantas en Estados Unidos.

