Al menos 7 heridos en tiroteo durante exhibición de autos en Los Ángeles, California

Los Ángeles/Ciudad de México, 24 de julio (AP/La Opinión/SinEmbargo).– Al menos siete personas resultaron heridas tras un tiroteo el domingo en un parque de Los Ángeles donde se llevaba a cabo una exhibición de automóviles.

Siete personas en total resultaron lesionadas y fueron trasladadas a hospitales, según los bomberos. El Parque Peck se encuentra a unos 32 kilómetros (20 millas) al sur del centro de Los Ángeles.

Informes de un tiroteo activo se reportaron en una exhibición de autos o cerca del lugar, localizado en Peck Park, en N. Western Avenue, aproximadamente a las 15:51 horas (tiempo local). Por el momento se disponen de pocos detalles, pero los primeros indicios apuntan a que el incidente podría estar relacionado con pandillas.

#video AT LEAST 7 INJURED AFTER GUNFIRE REPORTED AT CAR SHOW IN SAN PEDRO Authorities responded Sunday to a reported shooting at a car show in San Pedro that led to at least seven people being injured.

