12 gráficos explican muro de España contra la derecha. Ahora las provincias decidirán

El conservador Partido Popular ganó el domingo las elecciones generales de España, pero no logró el margen necesario para noquear al Gobierno de coalición encabezado por el socialista Pedro Sánchez, lo que abre un periodo de incertidumbre y negociaciones que podría derivar en un bloqueo político y la convocatoria de nuevos comicios.

Madrid/Barcelona, 24 de julio (EuropaPress/AP).- El Partido Popular ha ganado las elecciones generales, pero sin cumplir las expectativas, no suma con Vox y no podrá gobernar. Pedro Sánchez, por su parte, aguanta, pero su investidura dependerá del partido de Carles Puigdemont para seguir en Moncloa.

El PSOE ha pasado a ser la segunda fuerza política tras las elecciones del domingo y suman dos diputados más que en 2019. Pese a todo, Pedro Sánchez aún tiene opciones de retener el Gobierno si logra que le apoyen en una hipotética investidura ERC, Bildu y el PNV y Junts opta por la abstención.

PP ha ganado más de tres millones de votos con respecto a los comicios de 2019, mientras que PSOE ha logrado un millón más. Vox es el partido que más ha perdido, con más de 600 mil menos y Sumar ha obtenido 500 mil menos que Unidas Podemos, Más Madrid y Chunta Aragonesista en 2019.

Este gráfico compara los escaños por comunidades de cada formación en comparación con las elecciones de 2019:

Por provincias, el PP ha sido la primera fuerza en 41 provincias, mientras que el PSOE domina en diez, incluidas las cuatro catalanas, PNV lo ha sido en Vizcaya y EH Bildu, en Guipúzcoa. Sumar ha sido tercera fuerza en varias provincias donde Podemos lo fue en 2019, además de otras como Madrid o Sevilla:

Partidos que se han quedado a las puertas de conseguir escaño, por provincias:

El PSOE ha sido primera fuerza en grandes urbes donde no lo fue en 2019 como Bilbao o Barcelona, mientras que el PP le ha arrebatado al PSOE otras donde ganó como Sevilla, Valladolid y Valencia:

En la ciudad de Madrid, el PP le ha arrebatado al PSOE varios distritos donde se impuso en 2019 como Centro, Usera o Latina.

En Barcelona, el PSC ha sido primera fuerza en todos los distritos salvo en Sarrià-Sant Gervasi, donde ha sido primera fuerza el PP. En 2019 ERC y JuntsxCat fueron primera fuerza en casi todos los distritos de la ciudad condal. En Valencia, el PP ha sido primera fuerza en varios distritos en los que ganó el PSOE en 2019 como Quatre Carreres o Benimaclet. En Sevilla, el PP ha sido primera fuerza en los distritos de Sur, Palmera-Bellavista y San Pablo-Santa Justa, donde ganó el PSOE en 2019.

ELECCIONES EN ESPAÑA, IMAGEN BORROSA DEL ÉXITO Y FRACASO DE SUS LÍDERES

Las elecciones generales en España resultaron ser una disputada lucha entre dos bloques de izquierda y derecha preparados para hacer equipo y formar posibles coaliciones de Gobierno. A continuación, un vistazo a los cuatro líderes de esos bloques y cómo podría cambiar su futuro tras los resultados. PEDRO SÁNCHEZ Pedro Sánchez, Presidente del Gobierno español desde 2018, desafío a la mayoría de los sondeos y volvió a resistir ante unas probabilidades en su contra. Su Partido Socialista obtuvo dos escaños más que en las elecciones anteriores, al final de 2019, para quedar con 122 diputados en la cámara baja. Pero Sánchez necesitará el apoyo de partidos minoritarios, incluidas fuerzas separatistas catalanas y vascas, si quiere mantener su coalición de Gobierno en minoría. Podría encontrar dificultades especialmente con el combativo partido separatista catalán Junts. El partido está liderado por Carles Puigdemont, que técnicamente sigue prófugo de la justicia española como impulsor del intento de secesión de 2017 en Cataluña que dejó a España al borde de una fractura territorial. Sin embargo, Sánchez ha demostrado en su carrera política una capacidad extraordinaria para superar la adversidad. Conocido por su aspecto apuesto y sus credenciales progresistas, que incluyen un Gobierno con más mujeres que hombres y un sólido historial de política medioambiental, ha reforzado la posición de España en la Unión Europea. ALBERTO NÚÑEZ FEIJÓO Alberto Núñez Feijóo se presentó como el hombre que nunca ha perdido unas elecciones, un título que aún puede reclamar. El domingo lideró al conservador Partido Popular para quedar como el partido más votado, tras sus cuatro victorias anteriores en la región nororiental de Galicia. Pero el resultado no le dio suficientes escaños para formar un Gobierno, ni siquiera con ayuda del grupo de ultraderecha Vox. Feijóo ha reavivado el PP desde que asumió el mando del partido en abril de 2022 tras una disputa interna que le costó el puesto a su predecesor, Pablo Casado. En un principio se mostró como moderado, pero después se ha movido a la derecha y prometido revocar muchas de las leyes del Gobierno izquierdista. No está en posición de forma un Gobierno con facilidad, pese a que salió de los comicios con el grupo parlamentario más grande. Ningún otro partido en el Congreso de los Diputados está dispuesto a entrar en una coalición en la que esté Vox. Eso le deja pocas o ninguna opción para conseguir la mayoría de 176 escaños. SANTIAGO ABASCAL A Santiago Abascal, líder del partido nacionalista populista Vox, le gusta presentarse como un recién llegado con la misión de salvar la identidad y la unidad de España. El domingo comenzó la jornada con opciones a convertirse en el próximo Vicepresidente, pero terminó en una posición de irrelevancia política. Su partido se llevó un varapalo y perdió en torno a un tercio de los escaños que tenía, pasando de 52 diputados a 33. Sigue siendo la tercera fuerza política en España, ligeramente por encima de la coalición de izquierdas Sumar, que obtuvo 31. Fue el intento fallido de secesión en Cataluña en 2017 lo que impulsó el auge de Vox. El partido también ha atraído seguidores al pedir que se revoquen las leyes contra la violencia de género y arremeter contra el feminismo. Los críticos acusan a Vox de sembrar el miedo sobre la inmigración irregular en España. Abascal, corpulento y con barba, siempre lleva traje cuando acude al Congreso y adopta los símbolos clásicos e incluso anticuados de la cultura tradicional española. YOLANDA DÍAZ La única mujer entre los cuatro líderes de los comicios, Yolanda Díaz es hija de sindicalistas y activistas contra la dictadura de Franco. Al igual que Feijóo, procede de la región nororiental de Galicia. Los sondeos la muestran de forma continuada como uno de los políticos mejor valorados del país, pero tuvo que luchar contra la idea de que no era más que una extensión de ultraizquierda de Sánchez, una imagen derivada de su cargo como segunda Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de Trabajo. Su coalición Sumar de partidos de izquierda y ultraizquierda no logró ganar a Vox en votos, y se quedó con apenas 31 escaños. Eso hará más difícil repetir la coalición de Gobierno de izquierdas que lidera Sánchez. Es abogada laboral por formación y conocida por su capacidad de mediar acuerdos como el acuerdo de paz que consiguió con sindicatos y patronal, así como por negociar incrementos en el salario mínimo y un programa especial de despidos temporales para las empresas durante la pandemia del coronavirus.