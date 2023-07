El Parlamento de Israel aprueba parte de polémica reforma judicial; desata protestas

Por Tia Goldenberg e Isaac Scharf

JERUSALÉN (AP).— Legisladores israelíes aprobaron el lunes una parte clave del polémico plan del Primer Ministro Benjamin Netanyahu para reformar el sistema de justicia del país a pesar de las protestas masivas que han expuesto fisuras sin precedentes en la sociedad israelí y acusan al Gobierno de llevar al país hacia un régimen autoritario.

La votación se llevó a cabo luego de una tormentosa sesión en que los legisladores de la oposición corearon “vergüenza” antes de abandonar la cámara furiosos. Protestas masivas estallaron frente al edificio del Parlamento en Jerusalén y en el centro de Tel Aviv después de la votación.

La votación reflejó la determinación de Netanyahu y sus aliados de ultraderecha de seguir adelante con el plan, que ha puesto a prueba los delicados lazos sociales que unen al país, ha sacudido la cohesión de su poderoso ejército y causado repetidamente preocupaciones a su aliado más cercano, Estados Unidos.

La reforma exige cambios radicales destinados a restringir los poderes del poder judicial, desde limitar la capacidad de la Corte Suprema para impugnar las decisiones parlamentarias hasta cambiar la forma en que se seleccionan los jueces.

Netanyahu y sus aliados dicen que los cambios fortalecen la democracia al limitar los poderes de los jueces no elegidos y otorgar a los funcionarios electos más poderes sobre la toma de decisiones.

Pero los manifestantes ven la reforma como una toma de poder alimentada por quejas personales y políticas de Netanyahu —quien está siendo juzgado por cargos de corrupción— y sus socios.

Los aliados del Primer Ministro, que incluyen partidos ultranacionalistas y ultrarreligiosos, han promovido objetivos como el aumento de la construcción de asentamientos en Cisjordania, la anexión del territorio ocupado y la limitación de los derechos de las personas LGBTQ+ y los palestinos.

En Israel, que no tiene una Constitución formal, el Poder Judicial desempeña un papel crítico de supervisión en el sistema de contrapesos en el país.

Bajo el sistema israelí, el Primer Ministro gobierna a través de una coalición mayoritaria en el Parlamento, lo que le da control sobre las dos ramas del Gobierno. Al moverse para debilitar el poder judicial, advierten los críticos, los aliados de Netanyahu consolidarán el poder al debilitar la independencia y la supervisión de los jueces. Comparan el proceso con democracias “antiliberales” como Polonia y Hungría.

“Es un día triste”, afirmó el líder opositor Yair Lapid después de la votación. “Esta no es una victoria para la coalición. Esta es la destrucción de la democracia israelí”.

En la votación del lunes, los legisladores aprobaron una medida que impide que los jueces anulen las decisiones del Gobierno sobre la base de que son “irrazonables”.

Con la oposición fuera de la sala, la medida fue aprobada por un margen de 64-0.

Después de la votación, el Ministro de Justicia Yariv Levin, arquitecto del plan, dijo que el Parlamento había dado “el primer paso en un importante proceso histórico” de reforma del poder judicial.

Ahora se esperan más protestas masivas, y el Movimiento por un Gobierno de Calidad, un grupo de la sociedad civil, anunció de inmediato que impugnará la nueva ley en la Corte Suprema.

El movimiento de protesta condenó la votación y dijo que el “Gobierno de extremistas de Netanyahu está mostrando su determinación de meter su ideología marginal en las gargantas de millones de ciudadanos”.

Miles de personas bloquearon la carretera principal de Jerusalén después de la votación. Las paredes y vallas a lo largo de la calle frente a la Corte Suprema, la oficina del Primer Ministro y el Parlamento estaban cubiertas con cientos de pegatinas que decían “no serviremos a un dictador”, “democracia o rebelión” y “salvaremos a Israel de Netanyahu”. La policía trató de despejar a la multitud con cañones de agua que rociaban líquido con olor a mofeta.

Más temprano, los manifestantes bloquearon un camino que conducía al Parlamento y las grandes cadenas de centros comerciales y algunas gasolineras cerraron sus puertas en señal de protesta.

Aumentando aún más la presión sobre Netanyahu, miles de reservistas militares han declarado su negativa a servir a un Gobierno que toma medidas que, consideran, llevan al país hacia una dictadura. Eso ha generado temores de que la preparación de los militares podría verse comprometida.

“Estas son grietas peligrosas”, escribió el domingo el jefe militar, el teniente general Herzi Halevi, en una carta a los soldados que aborda las tensiones. “Si no seremos un ejército fuerte y cohesionado, si los mejores no sirven en las Fuerzas de Defensa de Israel, ya no podremos existir como país en la región”.