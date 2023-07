Johnny Depp fue encontrado inconsciente en hotel de Budapest; no se reporta grave

Ciudad de México, 24 de julio (SinEmbargo).– Johnny Depp habría sido encontrado inconsciente hace unos días en la habitación donde se está hospedando en Budapest, lo cual habría provocado la cancelación de tres shows programados con su banda Hollywood Vampires.

Según la información que circuló en varios medios internacionales, el actor fue hallado la semana pasada desmayado en su habitación previo a su concierto. El periódico Blikk, de Hungría, detalló que Depp ni siquiera pudo salir de la habitación para ir al sitio en el que iba a tocar con su banda.

Lo fueron a buscan y cuando entraron lo encontraron inconsciente. Eso encendió las alarmas de su equipo de trabajo, quienes de inmediato llamaron a los servicios de emergencias, para brindarle asistencia médica.

New video of god dad (#JohnnyDepp) at Summerstage Autostadt in Wolfsburg, Germany (23rd July 2023) (Credits to silverngoldsparrow IG) pic.twitter.com/2XwrIW416n

— Jerrie Depp (@JerrieDepp) July 24, 2023