Arranca la audiencia en la que se decide si Murillo Karam es vinculado o no a proceso

Ciudad de México, 24 de agosto (SinEmbargo).– La audiencia de vinculación a proceso en contra del exprocurador Jesús Murillo Karam, padre de la “verdad histórica” del caso Ayotzinapa, se desarrolla en estos momentos en las salas de los juzgados federales ubicados en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

El extitular de la Procuraduría General de la República (PGR), en el sexenio de Enrique Peña Nieto, es acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de tortura en contra de cuatro personas, contra la administración de justicia y por la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa.

Fue en punto de las 7:00 horas cuando arribó un primer grupo de abogados defensores del exfuncionario, encabezado por José Javier López García, quien también ha representado a Juan Collado, el cual no quiso dar declaraciones ante los medios de comunicación.

Media hora después llegó al lugar el otro abogado defensor, Antonio López Ramírez, quien dijo brevemente a la prensa:

En tanto, los fiscales se dieron cita a las 7:25 horas de este día con al menos 10 maletas de viaje con el o los expedientes.

En la audiencia, presidida por el Juez de Control Marco Antonio Fuerte Tapia, se resolverá la situación jurídica de Murillo Karam, toda vez que los fiscales presenten los elementos de prueba.

Durante la primera audiencia del sábado, que se extendió por 12 horas y donde se le dictó prisión preventiva por riesgo de fuga, los fiscales fueron regañados por el Juez de Control por “no estar preparados” al grado de que les advirtió “dar parte a sus superiores jerárquicos de la FGR por el desorden”.

La Fiscalía encabezada por Alejandro Gertz Manero ha sido cuestionada por la conducción que ha tenido en los casos del exdirector de Petróleo Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, por el caso Odebrecht; contra Rosario Robles Berlanga, por la Estafa Maestra, y por exonerar a Salvador Cienfuegos, señalado por la DEA por supuestos nexos con el narcotráfico.

Dentro del mismo caso de los estudiantes de Ayotzinapa, el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, sigue sin ser extraditado de Israel; a la par que persisten las dudas sobre si la Fiscalía indagará en el algún momento al Presidente Enrique Peña Nieto o al exsecretario General Cienfuegos sobre el caso.

“Está en manos de jueces. Y sí coincido de que tardan mucho, o sea, porque no hay sentencias. Deben de acelerar más los procesos para que haya sentencias”, dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador esta semana.

El abogado de las familias del caso Ayotzinapa, Vidulfo Rosales, aseguró en entrevista con Los Periodistas, en SinEmbargo al Aire, que Murillo Karam tuvo “una intención deliberada” de ocultar el paradero de los jóvenes, por lo que están pendientes de la audiencia de este día y esperan que se avance con las detenciones de los otros responsables –incluyendo militares y al expresidente Enrique Peña Nieto– para que no parezca “un tema de índole política”.

“De parte de los padres, decir que no hay un afán de ajustar cuentas, más bien un afán de que se sepa qué fue lo que ocurrió, ese es el interés”, aseveró. “Que se pase de inmediato a ejercer las acciones penales ya, a procesar a esas personas porque se anuncia nada más que se detiene al señor Murillo Karam, se anuncia la existencia de acciones penales como un tema más político, pero si esto no es seguido de acciones penales, no le vemos mucho sentido”.