Daniel Ricciardo y McLaren anuncian un acuerdo para la rescisión de su contrato

Por Jenna Fryer

WASHINGTON (AP).- Daniel Ricciardo y McLaren se divorciarán al final de la temporada tras acordar una rescisión con el piloto australiano por el último año de su contrato.

Ricciardo tenía una opción para 2023 con McLaren, pero su rendimiento ha sido decepcionante tras 35 carreras.

Aunque logró la primera victoria de McLaren en la Fórmula Uno desde 2012, al imponerse en Monza en septiembre del año pasado, Ricciardo ha sido superado por su compañero Lando Norris en prácticamente casi todos los fines de semana.

Ricciardo, de 33 años, apenas alcanzó un podio con McLaren y suma 19 puntos esta temporada. En cambio, Norris tiene un podio este año y registra 76 puntos.

“Anunciaré mis planes futuros en su debido momento, pero sin importar lo que el próximo capítulo traiga, no me arrepiento de nada y estoy orgulloso de la entrega y trabajo que le brindé a McLaren, especialmente la victoria en Monza, la pasada temporada”, añadió Ricciardo. “Nunca había estado tan motivado por competir y ser parte de un deporte que quiero tanto, y estoy muy entusiasmado por lo que sigue”.

El jefe de McLaren Zak Brown reconoció en mayo que la continuidad de Ricciardo estaba en duda y que tenían los “mecanismos” para romper el vínculo con miras a 2023. El mecanismo acabó siendo la rescisión a Ricciardo.

McLaren Racing and Daniel Ricciardo have mutually agreed that Daniel will leave the team at the end of the 2022 season.

The team thanks Daniel for his dedication and contribution, including that memorable win in Monza. We look forward to finishing the season strongly together.

— McLaren (@McLarenF1) August 24, 2022