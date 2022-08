“Aquí estoy cumpliendo”: Rosario Robles va a firmar y a entregar su pasaporte a FGR

La exfuncionaria acudió a cumplir con las nuevas medidas cautelares que fueron ordenadas por un Juez para sustituir su permanencia en la cárcel de Santa Martha Acatitla.

Ciudad de México, 24 de agosto (SinEmbargo).- Rosario Robles Berlanga, exsecretaria de Desarrollo Social, ingresó este miércoles a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) para entregar su pasaporte y para la apertura del libro de firma de registros de medidas cautelares, esto como parte de las órdenes que dictaminó el Juez que decretó su salida del penal de Santa Martha Acatitla.

La exfuncionaria del Gobierno de Enrique Peña Nieto acudió al mediodía a bordo de un automóvil y, una vez dentro de la sede de la FGR, el abogado de Rosario Robles, Gustavo Rodríguez, declaró que fue al edificio federal para atender a las medidas cautelares que se ordenaron en vez de su retención en la prisión.

“El que nada debe nada teme, aquí estoy yo, cumpliendo como lo ordenó el Juez”, declaró Rosario Robles al salir del edificio de la FGR.

La FGR concedió a Robles la petición que ésta le hizo el 17 de agosto para seguir desde su casa el proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público en su modalidad de omisión por el caso de la “Estafa Maestra” y la institución que encabeza Alejandro Gertz Manero le pidió al Juez el cambio de medidas cautelares y que ya no siga en prisión preventiva, “en razón de que diversas enfermedades le aquejan y por motivo de su edad”.

La propia FGR así lo reconoció durante la noche del viernes pasado: “Esta Institución valoró el estado de salud de esta persona y las medidas de seguridad que garanticen su presencia en el proceso, por lo que solicitó al Juez de Control su anuencia para modificarle la medida cautelar de prisión preventiva justificada”.

El Juez de Control Ganther Alejandro Villar Ceballos sostuvo que Robles, desde que ingresó al penal de Santa Martha, el 13 de agosto de 2019, debía seguir presa por el alto riesgo de fugarse, pero, dos días después de que la FGR se lo pidió, concedió la libertad de la exsecretaria de Estado de Peña Nieto y ahora sólo deberá ir al juzgado a firmar cada semana.

Ante las versiones en el sentido de que Robles Berlanga cooperó con la FGR para implicar a altos funcionarios, como el exsecretario Luis Videgaray y Peña Nieto, uno de sus abogados, que pidió no ser identificado, rechazó esa posibilidad. “Si fuera así, se habría apolillado un criterio de oportunidad que nunca cuajó”, subrayó el litigante.

Pero la FGR no sólo concedió a Robles Berlanga la solicitud para irse a su casa por razones de edad y enfermedad, lo que no supone su inocencia, sino que tampoco ejecutó contra la exfuncionaria la orden de aprehensión que obtuvo por los delitos de uso de recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada que también le imputa.

— Con información de Álvaro Delgado Gómez