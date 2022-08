EU condonará parte de la deuda estudiantil a quienes ganen menos de 125 mil dólares

Por Seung Min Kim, Chris Megerian, Collin Blinkey y Zeke Miller

WASHINGTON (AP).— El Presidente Joe Biden anunció el miércoles un plan largamente esperado para que millones de estadounidenses puedan cancelar 10 mil dólares en deudas por préstamos estudiantiles y hasta 10 mil dólares más para aquellos que estén más necesitados. También reveló nuevas medidas para reducir la carga financiera del reembolso de su deuda estudiantil federal restante.

Las personas que ganen menos de 125 mil dólares al año y las familias que ganen menos de 250 mil serán elegibles para la condonación de 10 mil dólares en deudas, tuiteó Biden.

Para los beneficiarios de las becas Pell, reservadas para los universitarios más necesitados, el Gobierno federal condonará un máximo de otros 10 mil dólares en deuda estudiantil federal.

