VIDEO: La turbina de un avión se incendia y aterriza de emergencia en Guadalajara

Ciudad de México, 24 de agosto (SinEmbargo).- Un vuelo de Viva Aerobús con destino a Los Ángeles, California (Estados Unidos), tuvo que aterrizar de emergencia en Guadalajara, Jalisco, tras el incendio de una de sus turbinas, momento que fue grabado por una de las tripulantes.

Una vez que el vuelo aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, Viva Aerobús emitió un comunicado donde lamentó la situación para los tripulantes de la aeronave.

The way that @VivaAerobus handled this situation is DISGUSTING! No communication from any of the flight crew to the people thinking we were about to die! DO NOT FLY THIS AIRLINE pic.twitter.com/ql1v6cWLXS

— kimberly garcia (@kimbertothelee) August 24, 2022