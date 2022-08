Veracruz: Excandidato es acusado de morder y arrancar un pedazo de nariz a mujer

La familia de la víctima busca establecer contacto con la familia del presunto agresor para que se responsabilice por el daño en su rostro tras el ataque.

Ciudad de México, 24 de agosto (SinEmbargo).- El excandidato independiente a la Alcaldía de Tlalixcoyan, Veracruz, Roberto de Anda Ferrandón, fue acusado de arrancar un pedazo de nariz de una mordida a una mujer que lo rechazó por supuesta agresión sexual.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima, identificada como Jazmín “N”, de 28 años, denunció al expolítico a través de sus redes sociales, donde reveló que sería sometida a cirugía reconstructiva en el hospital Covadonga al que fue trasladado de emergencia.

Mientras, la hermana de la víctima, publicó en su cuenta de Facebook lo que le sucedió a Jazmín, ya que el presunto agresor está escondido y su familia no ha respondido por los gastos médicos.

El ataque ocurrió el pasado 17 de agosto cuando la joven y otra compañera llegaron con De Anda al domicilio de Jazmín porque él se encontraba en presunto estado de ebriedad y habría causado desorden en la localidad de Piedras Negras. Pero el excandidato continuó bebiendo, acompañado de la pareja de Jazmin “N”, y una discusión calentó tanto el ambiente que De Anda rompió el parabrisas de su automóvil.

“Mientras íbamos en camino [a su casa] me empezó a agarrar las piernas, los senos y me intenta besar; él se da cuenta que lo estamos llevando a su casa y se pone pesado. Intenta golpear a la tía de mi novio”, relató la mujer.

La joven agregó que cuando intentó salir de la camioneta, De Anda empezó a ahorcarla: “Cuando intento medio zafarme, se me abalanza a la nariz. Del dolor me caigo y él me cae encima; y al momento que se levanta escupe la nariz”.

Un intenso sangrado y dolor llevaron a la joven a tocar su rostro, el cual tenía un hueco que la mordedura le provocó De Anda, a quien su madre apresuró a entrar a su domicilio y dejar a la joven herida en la calle, quien necesitará al menos tres cirugías urgentes para reconstruir su naríz.

“Yo vi mi nariz mientras él la escupía y entonces, cuando la vi tirada, supe que la sangre no era de un golpe. Tenía un dolor insoportable, grité desesperadamente y de camino al hospital como seis veces me desmayé, no recuerdo nada de eso. Sentí miedo a que fuera a salirse de control y que me matara, a que su mamá no pudiera retenerlo, a que las cosas salieran peor”.

Urge que Jazmín sea operada para reconstruir su nariz derivado del ataque que perpetró en su contra Roberto de Anda, corre riesgo de necrosis y sus familiares no pueden absorber los gastos mientras ese infeliz no da la cara. ¡Cada peso ayuda, compartir también es apoyar! pic.twitter.com/U17YQ6WyL2 — Las brujas del mar (@brujasdelmar) August 20, 2022