FIFA investiga a Luis Rubiales por beso a Jenni Hermoso; ella pide medidas ejemplares

Por David Brunat y Joseph Wilson

ZÚRICH, 24 de agosto (AP).— La FIFA abrió el jueves un expediente disciplinario contra el presidente de la Federación española de Futbol, Luis Rubiales, por su comportamiento en la final del Mundial femenino.

El comité disciplinario del ente que rige el futbol mundial estudiará si Rubiales incumplió las “normas básicas de la conducta decente” y “se comportó de una forma que desprestigia al deporte del futbol y/o a la FIFA”.

Rubiales besó a la jugadora española Jenni Hermoso en la boca durante la entrega de trofeos y medallas del domingo tras la victoria 1-0 del equipo ante Inglaterra en Sydney, Australia.

Unos minutos antes, Rubiales se agarró la entrepierna en gesto de victoria en una zona exclusiva del palco cerca de la reina Letizia de España y la infanta Sofía, de 16 años.

Rubiales dejando claro lo que es. Junto a la reina Letizia, la infanta Sofía, el presidente de la FIFA… todo le da igual. Demuestra que lo de Jenni Hermoso es solo su modus operandi habitual. Es un gañán, un putero, un impresentable que nos insulta a todos a la cara

Hermoso ha dicho que no le gustó el beso y el sindicato nacional de futbolistas que la representa -que Rubiales dirigió en el pasado- pidió ayer que su conducta no quede impune.

La FIFA respondió el jueves.

“La FIFA reitera su compromiso inquebrantable con el respeto a la integridad de todas las personas y condena con firmeza cualquier comportamiento de lo contrario”, indicó el organismo.

La FIFA no dio plazos para una decisión. Los jueces de su comité disciplinario pueden imponer sanciones sobre particulares que van desde advertencias y multas a inhabilitaciones del deporte.

JENI HERMOSO PIDE MEDIDAS EJEMPLARES

El sindicato de futbolistas que representa a la campeona mundial que recibió un beso sin permiso de parte del presidente de la federación española de futbol exigió ayer miércoles 23 de agosto que ese acto inapropiado no quede impune.

Jenni Hermoso, besada a la fuerza por el mandatario Luis Rubiales durante la ceremonia de premiación el domingo en Australia, declaró en un comunicado que la Asociación de Futbolistas Profesionales (Futpro) y su agencia de representación “se están encargando de defender mis intereses y ser los interlocutores sobre este asunto”.

FUTPRO exigió en el comunicado que se adopten “medidas ejemplares” por la conducta de Rubiales.

“Desde nuestra asociación pedimos a la Real Federación Española de Futbol que implemente los protocolos necesarios, vele por los derechos de nuestras jugadoras y adopte medidas ejemplares”, rezó el comunicado. “Es esencial que nuestra selección, actual campeona del mundo, esté siempre representada por figuras que proyecten valores de igualdad y respeto en todos los ámbitos”.

"Mi sindicato FUTPRO, en coordinación con mi agencia TMJ se están encargando de defender mis intereses y ser los interlocutores sobre este asunto." @Jennihermoso

El sindicato añadió que “estamos trabajando para que actos como los que hemos visto nunca queden impunes, sean sancionados y se adopten las medidas pertinentes que protejan a las futbolistas de acciones que creemos son inaceptables”.

Hermoso, una delantera de 33 años que fue una de las pilares de La Roja en el Mundial y que juega para el Pachuca de la Liga de México, expresó su repudio al beso en un video que transmitió en las redes sociales durante el festejo en el vestuario tras la victoria 1-0 ante Inglaterra en la final. “Eh, pero no me ha gustado… ¿Qué hago yo?”, se le captó diciendo.

Tras el revuelo que se desató, la Federación divulgó un comunicado a nombre de Hermoso en el que la jugadora restó importancia al incidente. Poco después, el portal deportivo Relevo.com informó que las declaraciones distribuidas por la federación no fueron formuladas por la jugadora. La Federación negó esa versión tras una consulta de The Associated Press.

Relevo.com también informó que Rubiales le rogó a Hermoso que saliera con él en un video en el que el dirigente se disculpó por besarla. La jugadora se negó.

El medio digital aseguró que la capitana Ivana Andrés también rechazó aparecer en el video con Rubiales. Relevo informó que personas que acompañaban a la delegación española durante el vuelo de regreso a Madrid, también vieron al técnico Jorge Vilda intentando convencer a la familia de Hermoso para que ella aceptara salir en el video.

Para el líder de la máxima autoridad del deporte español, Hermoso no debería encontrarse en esta situación.

“[Jenni Hermoso] Haga lo que haga, decida decir lo que decida decir, y decida hablar o no, hará bien, porque no podemos poner sobre ella la responsabilidad de este tema”, dijo Víctor Francos, Secretario de Estado para el Deporte y presidente del Consejo Superior de Deportes.

Francos sostuvo que el comportamiento de Rubiales ha dañado la imagen del país, justo cuando participa de una candidatura conjunta para obtener la sede de la Copa Mundial de hombres en 2030.

“El deporte español no dio una buena imagen, por lo que a sus dirigentes se refiere”, dijo Francos a The Associated Press en una entrevista telefónica desde Madrid.

La presión es cada vez más intensa para que Rubiales dimita o para que el Gobierno procure su remoción del cargo mediante el despacho de Francos o la justicia.

Rubiales también provocó sonrojo en el país tras ser captado tocándose los genitales en un gesto triunfal tras la final en Sydney.

“El gesto de agarrarse los testículos en el palco es un gesto que nadie puede defender. Han pasado cosas que no se tenían que haber producido. Como presidente del Consejo Superior de Deportes no puedo negar que eso genera una mala imagen”, dijo Francos.

El siglo XXI va a ser el siglo de las mujeres. Sois ejemplo e inspiración para miles de niñas. España está orgullosa de vosotras, @SEFutbolFem. Por eso, el Gobierno de España os concede la Medalla y la Placa de Oro de la Real Orden del Mérito deportivo.

El beso forzado se produjo cuando Rubiales se encontraba entre los dignatarios que saludaban a las finalistas, con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, a su lado.

España, Portugal y Marruecos aspiran organizar conjuntamente el Mundial de 2030. Ucrania podría también ser parte de esa candidatura.

“Todo el mundo sabe que la actitud que tuvo [Rubiales] aquel día es inaceptable”, indicó Francos. “Tendremos que ver si esa figura puede o no puede afrontar esa cara pública”.

Después de las disculpas públicas pocos convincentes de Rubiales el lunes, el Presidente en funciones del Gobierno español, Pedro Sánchez, le instó a “continuar dando pasos para aclarar lo que vimos todos”.

Contra la pared, Rubiales convocó a una asamblea general de emergencia de la federación el viernes. La expectativa es que los líderes de las organizaciones regionales del futbol español le apoyarán.