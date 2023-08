La denuncia por construcción de “Estela de Luz” se presentó en sexenio de EPN: AMLO

Ciudad de México, 24 de agosto (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró esta mañana que la denuncia por el alto costo presupuesto de la “Estela de Luz“, que derivó en la detención de Domitilo Barragán Álvarez, fue presentada a inicios del sexenio pasado y no durante la actual Administración.

Durante la conferencia de prensa matutina de este jueves, el mandatario fue cuestionado sobre la reciente aprehensión del exgerente jurídico de la empresa subsidiaria encargada de la construcción de la “Estela de Luz”, por lo que mencionó que la denuncia presentada en su contra fue realizada en diciembre de 2012.

“Detuvieron al que participó en la construcción, porque cuando el Gobierno del Presidente [Enrique] Peña —que si no me echan la culpa a mí— presentaron una denuncia, contra la construcción de esto, o mejor dicho, del costo”, explicó.

“No encontraban, estaba prófugo el señor, y ahora lo detuvieron, fue la Fiscalía General de la República, que es autónoma. Yo me enteré igual que… pic.twitter.com/3g0nIocJk9

El Presidente mencionó que la detención fue realizada de forma autónoma por la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que se enteró al “igual que ustedes: por los periódicos”.

“Hoy en la mañana pregunté que de cuándo era la denuncia, y fue de la época del Presidente Peña, y desde entonces dictaron la orden de aprehensión pero no lo identificaban, no lo encontraban, no lo querían detener, o tenían mucho trabajo”, añadió.