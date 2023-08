Miami avanza a final de la US Open Cup; Messi convierte penal y aporta 2 asistencias

Por Laurel Pfahler

CINCINNATI, 24 de agosto (AP).— Lionel Messi repartió dos asistencias y convirtió un penal en la tanda para que el Inter Miami remontara una desventaja de dos tantos y derrotara el miércoles a Cincinnati, líder de la MLS, en la semifinal de la US Open Cup.

Cincinnati tomó una ventaja de 2-0 antes de que Messi pusiera los servicios para los tantos del ecuatoriano Leonardo Campana, lo que empató el marcador.

“Hoy nos faltó mayor lucidez. Estábamos con movimientos lentos, con una marcha menso respecto al rival, pero lo bueno es que no bajamos los brazos. Lo seguimos intentando y competimos hasta el final”, valoró el técnico argentino de Miami, Gerardo Martino. “Muchos partidos los hemos sacado adelante más por carácter que por juego y por tener al mejor del mundo jugando con nosotros”.

Miami se puso adelante a los tres minutos del primer tiempo extra, con una diana del venezolano Josef Martínez, pero los locales igualaron a los 114, por medio de Yuya Kubo, lo cual obligó a la definición desde los 11 pasos, en la que el Inter se impuso por 5-4.

Por la Segunda 🏆

Join us for the @opencup final on September 27 against Houston Dynamo at DRV PNK Stadium!

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 24, 2023